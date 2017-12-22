Выбор народа: Безруков и Хабенский названы самыми популярными актёрами 2017 года

Сергей Безруков
и Константин Хабенский
не растеряли зрительской любви.
Согласно результатам опроса, которые опубликовал на своём сайте ВЦИОМ
, Безруков и Хабенский признаны самыми популярными отечественными актёрами среди россиян. За обоих проголосовало по пять процентов опрошенных, а потому они поделили между собой первое место.
Среди сериалов лидируют детективы «Ментовские войны»
(5%), «Тайны следствия»
(4%) и «След»
(4%), а лучшими фильмами уходящего года респонденты назвали «Салют 7»
(4%), «Последнего богатыря»
(4%) и «Легенду о Коловрате»
(4%).
Музыкантом года россияне назвали оперного певца Дмитрия Хворостовского
, а среди писателей список возглавили Дарья Донцова
, Борис Акунин
и Захар Прилепин
.
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