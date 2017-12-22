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Выбор народа: Безруков и Хабенский названы самыми популярными актёрами 2017 года

22 декабря
2017 год

Новости кино >>
22 декабря 2017
Сергей Безруков и Константин Хабенский не растеряли зрительской любви.

Выбор народа: Безруков и Хабенский названы самыми популярными актёрами 2017 года

Согласно результатам опроса, которые опубликовал на своём сайте ВЦИОМ, Безруков и Хабенский признаны самыми популярными отечественными актёрами среди россиян. За обоих проголосовало по пять процентов опрошенных, а потому они поделили между собой первое место.

Среди сериалов лидируют детективы «Ментовские войны» (5%), «Тайны следствия» (4%) и «След» (4%), а лучшими фильмами уходящего года респонденты назвали «Салют 7» (4%), «Последнего богатыря» (4%) и «Легенду о Коловрате» (4%).

Музыкантом года россияне назвали оперного певца Дмитрия Хворостовского, а среди писателей список возглавили Дарья Донцова, Борис Акунин и Захар Прилепин.
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Легенда о КоловратеМентовские войны-11Последний богатырьСалют-7СледТайны следствия-17

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№ 1
рыжий кот рыжий кот   23.12.2017 - 09:01
Интересно. а каким прибором меряют эту любовь зрителей? Просто любопытно. Я без иронии, интересно - как? Спрашивают: кого вы знаете? Отвечают: а того, кого показывают. Ага, думает режиссер - надо показывать... читать далее>>
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