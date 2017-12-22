Данила Козловский и другие бандиты в трейлере драмы «На районе»

Опубликован первый трейлер драмы Ольги Зуевой «На районе»
.
По сюжету картины Вова и его лучший друг по прозвищу Киса, не найдя себе толкового пристанища в жизни, работают на городского криминального авторитета. Они выполняют для него разные поручения – разбираются с конкурентами и незадачливыми должниками, а также шпионят за девушкой босса. Но чем дольше друзья работают на бандитов, тем больше задумываются о своём месте в жизни и о том, что их ждёт в будущем. Вова решает вырваться из криминального мира, в то время как Киса начинает находить в своей работе всё новые и новые плюсы. Однажды Вова отказывается выполнять очередное задание, что ставит под угрозу не только его отношения с другом, но и собственную жизнь.
Главную роль в фильме исполняет Данила Козловский
. Компанию актёру составили Илья Маланин
, Елена Оболенская
, Ангелина Стречина
и сама режиссёр.
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