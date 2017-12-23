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«Девушка с характером»: исполняется 100 лет со дня рождения Валентины Серовой

23 декабря
2017 год

Новости кино >>
23 декабря 2017
Сегодня, 23 декабря, исполняется 100 лет с официального дня рождения популярной советской актрисы театра и кино 30-х – 40-х годов, заслуженной артистки РСФСР Валентины Серовой.

«Девушка с характером»: исполняется 100 лет со дня рождения Валентины Серовой

Валентина Васильевна Серова родилась под Харьковом в семье известной провинциальной актрисы Клавдии Половиковой. Настоящая дата рождения – 10 февраля 1919 года. Отмечала день рождения 23 февраля. Чтобы поступить в институт раньше, она приписала себе несколько лет.

Когда Валентине исполнилось шесть лет, они с матерью переехали в Москву. А в восемь лет девочка вышла на сцену студии Малого театра в спектакле «Настанет время». Её дебютом была роль мальчика по имени Давид – сына главной героини спектакля, которую играла её мать. С этого момента Валя буквально заболела театром: из-за него она бросила школу и в 14 лет поступила в Центральный техникум театрального искусства. Много работала на сцене: в театре имени Ленинского комсомола, Московском театре драмы под руководством Н. М. Горчакова, Малом академическом театре, театре имени Моссовета и Театре-студии киноактёра.

«Сердца четырёх»

В кино дебютировала ролью Лизы в экранизации пьесы Юрия Олеши «Строгий юноша», поставленной Абрамом Роомом в 1935 году. Спустя четыре года снялась в «Девушке с характером» и моментально стала популярной. В «Весеннем потоке» предстала в образе учительницы, бывшей детдомовки Надежды Кулагиной. Вышедшие в 1941 году «Сердца четырёх», где с Серовой играли Людмила Целиковская, Евгений Самойлов и Павел Шпрингфельд, сделали её народной любимицей. А военная мелодрама «Жди меня» закрепила за ней статус кинозвезды. Последний успех отгремел для Серовой в 1946 году. Актриса одновременно была удостоена Сталинской премии и звания заслуженной артистки РСФСР за участие в биографической ленте «Глинка». На счету актрисы всего 11 фильмов.

Была замужем за лётчиком-испытателем Анатолием Серовым и поэтом Константином Симоновым, посвятившим ей знаменитое стихотворение «Жди меня». Последние годы жизни жила в нищете. Валентины Васильевны не стало 11 декабря 1975 года. Похоронена актриса на 25-м участке Головинского кладбища Москвы рядом с отцом. Легенда советского кино стала прообразом героини Марины Александровой в сериале «Звезда эпохи».
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«Девушка с характером»: исполняется 100 лет со дня рождения Валентины Серовой фотографии
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