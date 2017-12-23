«Девушка с характером»: исполняется 100 лет со дня рождения Валентины Серовой

Сегодня, 23 декабря
, исполняется 100
лет с официального дня рождения популярной советской актрисы театра и кино 30-х – 40-х годов, заслуженной артистки РСФСР Валентины Серовой
.
Валентина Васильевна Серова
родилась под Харьковом в семье известной провинциальной актрисы Клавдии Половиковой
. Настоящая дата рождения – 10 февраля 1919
года. Отмечала день рождения 23 февраля
. Чтобы поступить в институт раньше, она приписала себе несколько лет.
Когда Валентине исполнилось шесть лет, они с матерью переехали в Москву. А в восемь лет девочка вышла на сцену студии Малого театра в спектакле «Настанет время»
. Её дебютом была роль мальчика по имени Давид – сына главной героини спектакля, которую играла её мать. С этого момента Валя буквально заболела театром: из-за него она бросила школу и в 14 лет поступила в Центральный техникум театрального искусства
. Много работала на сцене: в театре имени Ленинского комсомола
, Московском театре драмы под руководством Н. М. Горчакова
, Малом академическом театре
, театре имени Моссовета
и Театре-студии киноактёра
.
В кино дебютировала ролью Лизы в экранизации пьесы Юрия Олеши «Строгий юноша»
, поставленной Абрамом Роомом
в 1935 году. Спустя четыре года снялась в «Девушке с характером»
и моментально стала популярной. В «Весеннем потоке»
предстала в образе учительницы, бывшей детдомовки Надежды Кулагиной. Вышедшие в 1941 году «Сердца четырёх»
, где с Серовой играли Людмила Целиковская
, Евгений Самойлов
и Павел Шпрингфельд
, сделали её народной любимицей. А военная мелодрама «Жди меня»
закрепила за ней статус кинозвезды. Последний успех отгремел для Серовой в 1946 году. Актриса одновременно была удостоена Сталинской премии и звания заслуженной артистки РСФСР за участие в биографической ленте «Глинка»
. На счету актрисы всего 11
фильмов.
Была замужем за лётчиком-испытателем Анатолием Серовым
и поэтом Константином Симоновым
, посвятившим ей знаменитое стихотворение «Жди меня». Последние годы жизни жила в нищете. Валентины Васильевны не стало 11 декабря 1975
года. Похоронена актриса на 25-м участке Головинского кладбища Москвы рядом с отцом. Легенда советского кино стала прообразом героини Марины Александровой
в сериале «Звезда эпохи»
.
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