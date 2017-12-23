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Студия Disney обнародовала актёрский состав фэнтези «Артемис Фаул»

23 декабря
2017 год

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23 декабря 2017
Студия Walt Disney Pictures поделилась информацией об актёрском составе экранизации фэнтези-цикла Оуэна Колфера «Артемис Фаул», за чью постановку возьмётся Кеннет Брана.

Студия Disney обнародовала актёрский состав фэнтези «Артемис Фаул»

Как сообщает Variety, титульного персонажа сыграет дебютант Фердиа Шоу. Гномом-клептоманом Мульчей Рытвингом станет Джош Гэд. Джуди Денч предстанет в образе коммандера Рут, на чьём попечении полиция фей. Одежды эльфийки Холли Шорт примерит на себя Лара Макдоннелл. В качестве телохранителя и верного друга главного героя Дворецки занят Нонсо Аноци.

Зрителям поведают о 12-летнем миллионере и криминальном гении, который умудряется похитить фею, дабы с её помощью спасти свою семью. Этот поступок становится завязкой для незабываемых приключений.

Последнюю версию сценария к будущей ленте написал Конор Макферсон. В широкий прокат «Артемис Фаул» выйдет 9 августа 2019 года.
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