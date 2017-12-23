Студия Disney обнародовала актёрский состав фэнтези «Артемис Фаул»

Студия Walt Disney Pictures поделилась информацией об актёрском составе экранизации фэнтези-цикла Оуэна Колфера «Артемис Фаул»
, за чью постановку возьмётся Кеннет Брана
.
Как сообщает Variety, титульного персонажа сыграет дебютант Фердиа Шоу
. Гномом-клептоманом Мульчей Рытвингом станет Джош Гэд
. Джуди Денч
предстанет в образе коммандера Рут, на чьём попечении полиция фей. Одежды эльфийки Холли Шорт примерит на себя Лара Макдоннелл
. В качестве телохранителя и верного друга главного героя Дворецки занят Нонсо Аноци
.
Зрителям поведают о 12-летнем миллионере и криминальном гении, который умудряется похитить фею, дабы с её помощью спасти свою семью. Этот поступок становится завязкой для незабываемых приключений.
Последнюю версию сценария к будущей ленте написал Конор Макферсон
. В широкий прокат «Артемис Фаул» выйдет 9 августа 2019
года.
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