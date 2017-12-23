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Лисбет Саландер отправится в Берлин

23 декабря
2017 год

Новости кино >>
23 декабря 2017
Стали известны подробности о предстоящих съёмках триллера Феде Альвареза «Девушка, которая застряла в паутине», основанного на четвёртой книге из цикла о Лисбет Саландер.

Лисбет Саландер отправится в Берлин
фото: i2.wp

Согласно сайту Omega Underground, съёмочный период фильма стартует 15 января, а локациями послужат Берлин и Стокгольм.

В образе Лисбет Саландер предстанет Клер Фой. Компанию актрисе составят Клэс Банг, Сильвия Хукс, Кэмерон Бриттон и Сверрир Гуднасон. Оператором числится Педро Луке, а за декорации отвечает художник Ева Стюарт.

На больших экранах планеты картина появится 19 октября наступающего года.
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