Лисбет Саландер отправится в Берлин

Стали известны подробности о предстоящих съёмках триллера Феде Альвареза «Девушка, которая застряла в паутине»
, основанного на четвёртой книге из цикла о Лисбет Саландер.
Согласно сайту Omega Underground
, съёмочный период фильма стартует 15 января
, а локациями послужат Берлин и Стокгольм.
В образе Лисбет Саландер предстанет Клер Фой
. Компанию актрисе составят Клэс Банг
, Сильвия Хукс
, Кэмерон Бриттон
и Сверрир Гуднасон
. Оператором числится Педро Луке
, а за декорации отвечает художник Ева Стюарт
.
На больших экранах планеты картина появится 19 октября
наступающего года.
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