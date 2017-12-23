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Возвращение к истокам: Ник Касл вновь наденет маску Майкла Майерса

23 декабря
2017 год

Новости кино >>
23 декабря 2017
Легендарного Майкла Майерса в «Хэллоуине» Дэвида Гордона Грина вновь сыграет Ник Касл, воплотивший образ маньяка в оригинале Джона Карпентера, вышедшем в 1978 году, сообщает The Wrap.

Возвращение к истокам: Ник Касл вновь наденет маску Майкла Майерса

Помимо Касла в хорроре также занята звезда серии Джейми Ли Кёртис, вернувшаяся к роли Лори Строуд. В качестве её дочери Карен предстанет Джуди Грир, а внучкой Эллисон станет Энди Мэтичак.

Над сценарием корпел сам режиссёр совместно с Дэнни Макбрайдом. Продюсерами числятся Джейсон Блум и Малек Аккад. Карпентер поможет создателям новой части как исполнительный продюсер. В прокат фильм выйдет 19 октября 2018 года.
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