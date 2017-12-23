Возвращение к истокам: Ник Касл вновь наденет маску Майкла Майерса

Легендарного Майкла Майерса в «Хэллоуине» Дэвида Гордона Грина
вновь сыграет Ник Касл
, воплотивший образ маньяка в оригинале Джона Карпентера
, вышедшем в 1978 году, сообщает The Wrap.
Помимо Касла в хорроре также занята звезда серии Джейми Ли Кёртис
, вернувшаяся к роли Лори Строуд. В качестве её дочери Карен предстанет Джуди Грир
, а внучкой Эллисон станет Энди Мэтичак
.
Над сценарием корпел сам режиссёр совместно с Дэнни Макбрайдом
. Продюсерами числятся Джейсон Блум
и Малек Аккад
. Карпентер поможет создателям новой части как исполнительный продюсер. В прокат фильм выйдет 19 октября 2018
года.
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