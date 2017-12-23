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Шляпа Тома Харди, рыба каранг и почти все герои «Рассказа служанки» названы главными злодеями года

23 декабря
2017 год

Новости кино >>
23 декабря 2017
Объявлены главные герои и злодеи на телевидении уходящего года. Список опубликован на сайте The Guardian.

Уолли Брандо

Среди положительных персонажей издание, в частности, выделило Чиди Анагони (Уильям Джексон Харпер) из ситкома «В лучшем мире», Уолли Брандо (Майкл Сера) из продолжения культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», Нору Дарст (Кэрри Кун) из «Оставленных», отца Майкла Керригана (Шон Бин) из британской драмы «Сломленный», Мадлен Марту Маккензи (Риз Уизерспун) из нашумевшей «Большой маленькой лжи» и спутницу Двенадцатого Доктора Билл Поттс (Пёрл Маки) из «Доктора Кто».

В число напугавших журналистов антагонистов попали 90 % героев «Рассказа служанки», Перри Райт из «Большой маленькой лжи» в исполнении Александра Скарсгорда, Саймон Фостер (Берти Карвел) из шоу «Доктор Фостер», Тэнди Ньютон из детектива «По долгу службы», злобный двойник агента ФБР Дейла Купера из «Твин Пикса» и реально существующий серийный убийца Эдмунд Кемпер (Кэмерон Бриттэн) из «Охотника за разумом».

«Табу»

Самыми оригинальными злодеями в списке стали гигантская рыба каранг, засветившаяся в документальной передаче «Голубая планета II», и шляпа Тома Харди из «Табу», названная самым жутким предметом одежды 2017 года.
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