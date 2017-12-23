Шляпа Тома Харди, рыба каранг и почти все герои «Рассказа служанки» названы главными злодеями года

Объявлены главные герои и злодеи на телевидении уходящего года. Список опубликован на сайте The Guardian
.
Среди положительных персонажей издание, в частности, выделило Чиди Анагони (Уильям Джексон Харпер
) из ситкома «В лучшем мире»
, Уолли Брандо (Майкл Сера
) из продолжения культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс»
, Нору Дарст (Кэрри Кун
) из «Оставленных»
, отца Майкла Керригана (Шон Бин
) из британской драмы «Сломленный»
, Мадлен Марту Маккензи (Риз Уизерспун
) из нашумевшей «Большой маленькой лжи»
и спутницу Двенадцатого Доктора Билл Поттс (Пёрл Маки
) из «Доктора Кто»
.
В число напугавших журналистов антагонистов попали 90 % героев «Рассказа служанки»
, Перри Райт из «Большой маленькой лжи» в исполнении Александра Скарсгорда
, Саймон Фостер (Берти Карвел
) из шоу «Доктор Фостер»
, Тэнди Ньютон
из детектива «По долгу службы»
, злобный двойник агента ФБР Дейла Купера
из «Твин Пикса» и реально существующий серийный убийца Эдмунд Кемпер (Кэмерон Бриттэн
) из «Охотника за разумом»
.
Самыми оригинальными злодеями в списке стали гигантская рыба каранг, засветившаяся в документальной передаче «Голубая планета II»
, и шляпа Тома Харди
из «Табу»
, названная самым жутким предметом одежды 2017 года.
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