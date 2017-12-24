Медведи вышли на прогулку по Берлину

На сайте 68-го Берлинского международного кинофестиваля
, который пройдёт с 15 по 25 февраля
наступающего года, опубликованы официальные постеры смотра с изображением медведей.
«Снова наступает наше любимое время года, и медведи активизируются! На постерах этого года они будут покорять известные достопримечательности Берлина, заряжая жителей города и гостей столицы фестивальным настроением», –
приводит пресс-служба Берлинале слова директора фестиваля Дитера Косслика
.
Плакаты будут развешаны по всему Берлину. Кроме того, с 22 января их можно будет приобрести в интернет-магазине Берлинале. За дизайн постеров третий год подряд отвечает швейцарское рекламное агентство Velvet.
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