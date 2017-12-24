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Медведи вышли на прогулку по Берлину

24 декабря
2017 год

Новости кино >>
24 декабря 2017
На сайте 68-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдёт с 15 по 25 февраля наступающего года, опубликованы официальные постеры смотра с изображением медведей.

Медведи вышли на прогулку по Берлину
фото: berlinale.de

«Снова наступает наше любимое время года, и медведи активизируются! На постерах этого года они будут покорять известные достопримечательности Берлина, заряжая жителей города и гостей столицы фестивальным настроением», – приводит пресс-служба Берлинале слова директора фестиваля Дитера Косслика.

Плакаты будут развешаны по всему Берлину. Кроме того, с 22 января их можно будет приобрести в интернет-магазине Берлинале. За дизайн постеров третий год подряд отвечает швейцарское рекламное агентство Velvet.
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Берлинский кинофестиваль

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Медведи вышли на прогулку по Берлину фотографии
Медведи вышли на прогулку по Берлину фотографии
Медведи вышли на прогулку по Берлину фотографии
Медведи вышли на прогулку по Берлину фотографии
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