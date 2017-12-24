Найден сценарист для «Звёздного пути» Квентина Тарантино

Сценарий к новой части «Звёздного пути»
, за постановку которого возьмётся Квентин Тарантино
, напишет сценарист «Выжившего» Марк Л. Смит
, сообщает Deadline.
История неожиданного проекта началась с предложения культового режиссёра Джей Джей Абрамсу
, от которого тот не смог отказаться. Сюжетная завязка настолько понравилась продюсеру, что он вместе со студией Paramount собрал команду из четырёх сценаристов, из которых и выбрал впоследствии Смита.
В настоящий момент Тарантино занимается подготовкой своего безымянного девятого фильма, чей сюжет развернётся на фоне 1969 года и убийства Шэрон Тейт
членами секты Чарльза Мэнсона
. В прокат картина мастера выйдет 9 августа 2019
года, после чего он, наверняка, сразу приступит к съёмкам собственной версии «Звёздного пути».
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