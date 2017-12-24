Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Найден сценарист для «Звёздного пути» Квентина Тарантино

24 декабря
2017 год

Новости кино >>
24 декабря 2017
Сценарий к новой части «Звёздного пути», за постановку которого возьмётся Квентин Тарантино, напишет сценарист «Выжившего» Марк Л. Смит, сообщает Deadline.

Квентин Тарантино / Марк Л. Смит

История неожиданного проекта началась с предложения культового режиссёра Джей Джей Абрамсу, от которого тот не смог отказаться. Сюжетная завязка настолько понравилась продюсеру, что он вместе со студией Paramount собрал команду из четырёх сценаристов, из которых и выбрал впоследствии Смита.

В настоящий момент Тарантино занимается подготовкой своего безымянного девятого фильма, чей сюжет развернётся на фоне 1969 года и убийства Шэрон Тейт членами секты Чарльза Мэнсона. В прокат картина мастера выйдет 9 августа 2019 года, после чего он, наверняка, сразу приступит к съёмкам собственной версии «Звёздного пути».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Квентин Тарантино и Джей Джей Абрамс могут снять новый «Стартрек»
Объявлена официальная дата релиза нового фильма Квентина Тарантино
Поиск по меткам
Научная фантастикасиквел
персоны
Джей Джей АбрамсКвентин ТарантиноШэрон Тейт
фильмы
Звёздный путь

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Марина Склярова
18 декабря ушла из жизни сценарист Марина Даниловна Склярова.
Георгий Натансон
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Георгий Натансон.
Куман Тастанбеков
17 декабря ушёл из жизни актёр Куман Тастанбеков.

День рождения >>

Юлия Галкина
Лилия Гриценко
Андрей Лавров
Анатолий Равикович
Ирина Соколова (II)
Леонид Филатов
Елена Шанина
Элеонора Шашкова
Мария Шумакова
Ава Гарднер
Мирчя Дьякону
Луи Жуве
Амори Ноласко
Витольд Пыркош
Эдвидже Фенек
Стефан Ярач
все родившиеся 24 декабря >>

Афиша кино >>

Сламбер. Лабиринты сна
фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Движение вверх
драма, спортивный фильм
Россия, 2017
Девушка с косой
комедия
Россия, 2017
Мой любимый динозавр
боевик, приключения, семейное кино
Австралия, 2017
Три богатыря и принцесса Египта
детский фильм, приключения
Россия, 2017
Ёлки новые
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Вечеринка
драма, комедия
Великобритания, 2017
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2017
Новизна
мелодрама, эротика
США, 2017
Фердинанд
комедия, приключения
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью