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«Ронин» переберётся на телевидение

24 декабря
2017 год

Новости кино >>
24 декабря 2017
Шоураннер «Викингов» Майкл Хёрст присмотрел для своей продюсерской компании Green Pavilion Entertainment телевизионную многосерийную драму, основанную на сюжете шпионского триллера Джона Франкенхаймера «Ронин» с Робертом Де Ниро и Жаном Рено.

Майкл Хёрст

Согласно THR, помогать Хёрсту будут его давние партнёры Морган О'Салливан и Джеймс Флинн. За производство, помимо Green Pavilion, также отвечает MGM Television. Подробности сюжета и состав съёмочной команды пока неизвестны.

Картина 1998 года рассказывала о четырёх бывших агентах спецслужб, которым поручили завладеть тщательно охраняемый кейс с секретным содержимым.
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