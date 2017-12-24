«Ронин» переберётся на телевидение

Шоураннер «Викингов» Майкл Хёрст
присмотрел для своей продюсерской компании Green Pavilion Entertainment телевизионную многосерийную драму, основанную на сюжете шпионского триллера Джона Франкенхаймера «Ронин»
с Робертом Де Ниро
и Жаном Рено
.
Согласно THR, помогать Хёрсту будут его давние партнёры Морган О'Салливан
и Джеймс Флинн
. За производство, помимо Green Pavilion, также отвечает MGM Television. Подробности сюжета и состав съёмочной команды пока неизвестны.
Картина 1998 года рассказывала о четырёх бывших агентах спецслужб, которым поручили завладеть тщательно охраняемый кейс с секретным содержимым.
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