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Paramount выпустит новую экранизацию игры «Подземелье драконов» в 2021 году

24 декабря
2017 год

Новости кино >>
24 декабря 2017
Анонсирована дата релиза второй экранизации игры «Подземелье драконов» (Dungeons & Dragons), сообщает Variety.

Киностудия Paramount выпустит ленту в прокат 23 июля 2021 года. Других подробностей об адаптации нет.

Paramount выпустит новую экранизацию игры «Подземелье драконов» в 2021 году

Популярная настольная игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons появилась на свет в 1974 году благодаря компании Tactical Studies Rules, Inc. Позднее на её основе были созданы такие популярные компьютерные игры, как Baldur's Gate и Neverwinter Nights.

Первое обращение кинематографистов к игре состоялось в 2000 году. Именно тогда вышла экранизация с Джереми Айронсом, Торой Берч и Брюсом Пэйном, не снискавшая популярности ни у критиков, ни у зрителей. Тем не менее, у ленты появилось два продолжения. Кроме того, существует анимационный сериал, выходивший в середине 80-х.
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Paramount выпустит новую экранизацию игры «Подземелье драконов» в 2021 году фотографии
Paramount выпустит новую экранизацию игры «Подземелье драконов» в 2021 году фотографии
Paramount выпустит новую экранизацию игры «Подземелье драконов» в 2021 году фотографии
Paramount выпустит новую экранизацию игры «Подземелье драконов» в 2021 году фотографии
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