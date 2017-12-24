Paramount выпустит новую экранизацию игры «Подземелье драконов» в 2021 году

Анонсирована дата релиза второй экранизации игры «Подземелье драконов»
(Dungeons & Dragons), сообщает Variety.
Киностудия Paramount выпустит ленту в прокат 23 июля 2021
года. Других подробностей об адаптации нет.
Популярная настольная игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons
появилась на свет в 1974 году благодаря компании Tactical Studies Rules, Inc. Позднее на её основе были созданы такие популярные компьютерные игры, как Baldur's Gate
и Neverwinter Nights
.
Первое обращение кинематографистов к игре состоялось в 2000 году. Именно тогда вышла экранизация
с Джереми Айронсом
, Торой Берч
и Брюсом Пэйном
, не снискавшая популярности ни у критиков, ни у зрителей. Тем не менее, у ленты появилось два продолжения. Кроме того, существует анимационный сериал, выходивший в середине 80-х.
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