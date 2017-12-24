Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Съёмки фильма «Годзилла против Кинг-Конга» пройдут в Атланте

24 декабря
2017 год

Новости кино >>
24 декабря 2017
На середину наступающего года намечены съёмки фантастического фильма Адама Вингарда «Годзилла против Кинг-Конга».

Съёмки фильма «Годзилла против Кинг-Конга» пройдут в Атланте

Согласно сайту Omega Underground, снимать картину будут в Атланте. За декорации отвечает художник Томас Хаммок, сотрудничавший с Вингардом в фильмах «Гость» и «Ведьма из Блэр: Новая глава», а сценарий пишет Терри Россио, работавший над «Годзиллой» Роланда Эммериха.

Поговаривают, что в кроссовере зрители смогут увидеть персонажей из второй «Годзиллы», которая вместе с «Конгом: Островом Черепа» и «Годзиллой» трёхлетней давности составляет новую Вселенную студии Warner Bros.

«Годзиллу против Кинг-Конга» следует ожидать 21 мая 2020 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Фильм про конфликт Годзиллы и Кинг Конга снимет режиссёр «Ведьмы из Блэр»
фильмы
Ведьма из Блэр: новая главаГодзиллаГодзиллаГостьКонг: Остров черепа

обсуждение >>
№ 1
Че Бурах   24.12.2017 - 16:42
Класс! В дальнейшем ждем фильм вроде "Кинг-Конг против Чужого", в котором Кинг-Конг давит Чужих как клопов ). А то эти Чужие уже замучили человечество своей наглостью и хищностью. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Марина Склярова
18 декабря ушла из жизни сценарист Марина Даниловна Склярова.
Георгий Натансон
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Георгий Натансон.
Куман Тастанбеков
17 декабря ушёл из жизни актёр Куман Тастанбеков.

День рождения >>

Юлия Галкина
Лилия Гриценко
Андрей Лавров
Анатолий Равикович
Ирина Соколова (II)
Леонид Филатов
Елена Шанина
Элеонора Шашкова
Мария Шумакова
Ава Гарднер
Мирчя Дьякону
Луи Жуве
Амори Ноласко
Витольд Пыркош
Эдвидже Фенек
Стефан Ярач
все родившиеся 24 декабря >>

Афиша кино >>

Сламбер. Лабиринты сна
фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Движение вверх
драма, спортивный фильм
Россия, 2017
Девушка с косой
комедия
Россия, 2017
Мой любимый динозавр
боевик, приключения, семейное кино
Австралия, 2017
Три богатыря и принцесса Египта
детский фильм, приключения
Россия, 2017
Ёлки новые
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Вечеринка
драма, комедия
Великобритания, 2017
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2017
Новизна
мелодрама, эротика
США, 2017
Фердинанд
комедия, приключения
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью