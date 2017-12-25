Владимир Машков руководит оркестром в «Медном солнце»

Телеканал НТВ завершил съёмки нового кинопроекта «Медное солнце», главную роль в котором исполнил народный артист РФ Владимир Машков, став дирижером полкового оркестра.
фото: пресс-служба НТВ
Сюжет разворачивается в 1991 году в удалённом кишлаке Среднеазиатской республики. Оркестр возвращается после несостоявшегося музыкального конкурса и обнаруживает, что бараки пусты: их полк получил срочный приказ передислокации из-за волнений, прокатывающихся по Советскому Союзу. Тем временем для раскачки ситуации неподалеку от кишлака поселился отряд боевиков. И теперь перед музыкантами, половина из которых ещё совсем мальчишки, встает нелёгкий выбор: догнать своих или остаться для защиты мира в посёлке.
фото: пресс-служба НТВ
Съемки сериала проходили в древнем городе Хива, который находится под защитой ЮНЕСКО. Хотя работа началась еще в Москве: за три месяца до начала съемок Владимир Машков и двенадцать молодых актёров по четыре часа в день учились играть, дирижировать и маршировать в оркестре Минобороны России. Только после этого они смогли отправиться в двухмесячную экспедицию в Узбекистан.
«Дорогие и близкие моему сердцу режиссёр и два продюсера пригласили меня в проект. Я говорю о Тимуре Вайнштейне, Рубене Дишдишяне и Карене Оганесяне. Я знаю их давно и практически вся моя жизнь и изменения в ней проходили под их взором. Для меня это большое счастье и вообще это большая редкость, когда ты находишь своих людей. Такого режиссёра, понимающего тебя и предлагающего много нового и интересного. Одному быть очень скучно для актёра, он может заблудиться. Обязательно должен быть точный взгляд со стороны, который предложит то, о чём ты не успел подумать», – цитирует Машкова пресс-служба НТВ.
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