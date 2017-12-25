Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Топ-20 фильмов года от редакции Кино-театр.ру

25 декабря
2017 год

Новости кино >>
25 декабря 2017
До Нового года всего ничего, а значит самое время поделиться с вами редакционным рейтингом лучших фильмов, которые мы смотрели на российских экранах в этом году.

Безусловным лидером года стала «Аритмия» Бориса Хлебникова. К тройке лучших из лучших присоединились «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана и «Теснота» Кантемира Балагова.

Топ-20 фильмов года от редакции Кино-театр.ру

В наш рейтинг попала еще одна картина российского производства «Про рок» Евгения Григорьева, которая заняла четвертую строчку.

Конечно же в топ-20 оказались «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла, «Прочь» Джордана Пила, «Квадрат» Рубена Эстлунда и «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Топ-20 фильмов года от редакции Кино-театр.ру
фото: Summit Entertainment

А еще «Моя девушка-монстр», «Вечеринка», «Удача Логана» и другие картины в рейтинге редакции Кино-театр.ру.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Кантемир БалаговЕвгений Григорьев (VI)Кеннет ЛонерганКристофер НоланБорис ХлебниковДэмиен ШазеллРубен Эстлунд
фильмы
АритмияВечеринкаДюнкеркКвадратЛа-Ла ЛендМанчестер у моряМоя девушка - монстрПро рокПрочьТеснотаУдача Логана

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Рейн Арен
Владислав Галкин
Наталия Житкова
Игорь Лифанов
Елена Лядова
Николай Мачульский
Ирина Сотикова
Андрей Финягин
Ольга Хохлова
Хамфри Богарт
Адам Воронович
Фернан Граве
Тони Мартин
Си Си Эйч Паундер
Дороти Питерсон
Сисси Спэйсек
все родившиеся 25 декабря >>

Афиша кино >>

Сламбер. Лабиринты сна
фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Три богатыря и принцесса Египта
детский фильм, приключения
Россия, 2017
Движение вверх
драма, спортивный фильм
Россия, 2017
Девушка с косой
комедия
Россия, 2017
Мой любимый динозавр
боевик, приключения, семейное кино
Австралия, 2017
Ёлки новые
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Вечеринка
драма, комедия
Великобритания, 2017
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2017
Новизна
мелодрама, эротика
США, 2017
Фердинанд
комедия, приключения
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью