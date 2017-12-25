Топ-20 фильмов года от редакции Кино-театр.ру

До Нового года всего ничего, а значит самое время поделиться с вами редакционным рейтингом лучших фильмов, которые мы смотрели на российских экранах в этом году.
Безусловным лидером года стала «Аритмия
» Бориса Хлебникова
. К тройке лучших из лучших присоединились «Манчестер у моря
» Кеннета Лонергана
и «Теснота
» Кантемира Балагова
.
В наш рейтинг попала еще одна картина российского производства «Про рок
» Евгения Григорьева
, которая заняла четвертую строчку.
Конечно же в топ-20 оказались «Ла-Ла Ленд
» Дэмиена Шазелла
, «Прочь
» Джордана Пила
, «Квадрат
» Рубена Эстлунда
и «Дюнкерк
» Кристофера Нолана
.
фото: Summit Entertainment
А еще «Моя девушка-монстр
», «Вечеринка
», «Удача Логана
» и другие картины в рейтинге редакции
Кино-театр.ру.
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