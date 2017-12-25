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«Быть или не быть»: второй сезон чемпионата сериалов

25 декабря
2017 год

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25 декабря 2017
Второй сезон шоу «Быть или не быть», созданный в партнерстве с социальной сетью «ВКонтакте», стартует 25 декабря в эфире ТВ-3. Ведущими стали Александр Незлобин и Денис Косяков.

«Быть или не быть»: второй сезон чемпионата сериалов
фото: пресс-служба ТВ-3

Авторы сериалов со всей страны и из-за рубежа прислали более 200 заявок. 35 из них вышли в финал, где кинематографисты сразятся за главный приз – возможность снять собственный сериал для ТВ-3.

«Мы задумывали это шоу как национальный чемпионат по производству сериалов, но результаты показали, что проект вызвал еще более широкий резонанс, чем мы сами ожидали, выйдя за границы России: заявки сыпались и из других стран, в том числе и из дальнего зарубежья. Но финал получился всё-таки российским», – цитирует пресс-служба канала генерального директора Валерия Федоровича.

«Быть или не быть»: второй сезон чемпионата сериалов
фото: пресс-служба ТВ-3

Победителя определит звёздное жюри, в составе которого актёры Сергей Пускепалис, Никита Ефремов, Юрий Колокольников и Юлия Топольницкая, режиссёры Жора Крыжовников, Алексей Попогребский, Александр Котт и Олег Маловичко, продюсеры Игорь Толстунов, Пётр Ануров, Рубен Дишдишян и Роман Борисевич, сценаристы Илья Куликов, Дарья Грацевич и Николай Куликов.

Первый сезон шоу вышел на ТВ-3 в апреле 2017 года. Впервые в истории эфирного телевидения канал показал пилоты пяти сериалов. Авторы вместе со звёздами отечественного кино и признанными кинокритиками обсудили каждый из проектов, а зрители при помощи голосования определили, какие истории они хотят смотреть дальше. В первом сезоне были представлены 5 пилотных серий сериалов известных российских режиссеров: Петра Буслова, Анны Меликян, Нигины Сайфуллаевой, Николая Хомерики, Эмиля Никогосяна. Победителем шоу стал сериал «Детки» Нигины Сайфуллаевой с Евгением Цыгановым и Яной Трояновой в главных ролях, запущенный в производство.
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Петр АнуровРоман БорисевичПётр БусловДарья ГрацевичРубен ДишдишянНикита ЕфремовЮрий КолокольниковДенис КосяковАлександр КоттЖора КрыжовниковИлья КуликовНиколай КуликовОлег МаловичкоАнна МеликянАлександр НезлобинЭмиль НикогосянАлексей ПопогребскийСергей ПускепалисНигина СайфуллаеваИгорь ТолстуновЮлия ТопольницкаяЯна ТрояноваНиколай ХомерикиЕвгений Цыганов
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