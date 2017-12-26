Отбор лидеров отечественного кинопроизводства стартует 9 января

Прием заявок от компаний, претендующих на статус лидеров отечественного кинопроизводства, начинается 9 января 2018 года. Об этом сообщает Фонд кино
.
Рейтинг кинокомпаний будет составлен в соответствии со зрительской оценкой (показатели посещаемости кинотеатров), телевизионным рейтингом, фестивальными наградами и национальными кинопремиями фильмов. Также будет учитываться продолжительность работы компании на рынке.
Прием заявок продлится до 23 января 2018 года. Со списком необходимых документов можно ознакомиться по ссылке
.
В 2017 году лидерами отечественного кинопроизводства стали 10 компаний: «ТаББак
» Тимура Бекмамбетова
, СТВ Сергея Сельянова
, «Арт Пикчерс Студия
» Федора Бондарчука
и Дмитрия Рудовского
, «Студия ТРИТЭ
» Никиты Михалкова
, «Нон-стоп продакшн
» Александра Роднянского
и Сергея Мелькумова
, «Централ Партнершип
», «Дирекция кино
» Анатолия Максимова
, «Продюсерская компания Игоря Толстунова
», «Энджой мувиз
». Последняя летом 2017 года заявила о банкротстве из-за задолженности, которую позже удалось реструктурировать, а процедуру банкротства остановить.
Также лидером признали Yellow, Black and White
, заслугами которой являются телепроекты «Кухня
», «Отель Элеон
» и «Ивановы-Ивановы
», а также фильмы «СуперБобровы
», «Кухня в Париже
» и «Кухня.Последняя битва
». В этом году совместно с Disney компания выпустила на экраны сказочную комедию «Последний богатырь
», ставшую самым кассовым фильмом отечественного производства.
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