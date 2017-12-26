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Отбор лидеров отечественного кинопроизводства стартует 9 января

26 декабря
2017 год

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26 декабря 2017
Прием заявок от компаний, претендующих на статус лидеров отечественного кинопроизводства, начинается 9 января 2018 года. Об этом сообщает Фонд кино.

Рейтинг кинокомпаний будет составлен в соответствии со зрительской оценкой (показатели посещаемости кинотеатров), телевизионным рейтингом, фестивальными наградами и национальными кинопремиями фильмов. Также будет учитываться продолжительность работы компании на рынке.

Отбор лидеров отечественного кинопроизводства стартует 9 января

Прием заявок продлится до 23 января 2018 года. Со списком необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.

В 2017 году лидерами отечественного кинопроизводства стали 10 компаний: «ТаББак» Тимура Бекмамбетова, СТВ Сергея Сельянова, «Арт Пикчерс Студия» Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского, «Студия ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Централ Партнершип», «Дирекция кино» Анатолия Максимова, «Продюсерская компания Игоря Толстунова», «Энджой мувиз». Последняя летом 2017 года заявила о банкротстве из-за задолженности, которую позже удалось реструктурировать, а процедуру банкротства остановить.

Также лидером признали Yellow, Black and White, заслугами которой являются телепроекты «Кухня», «Отель Элеон» и «Ивановы-Ивановы», а также фильмы «СуперБобровы», «Кухня в Париже» и «Кухня.Последняя битва». В этом году совместно с Disney компания выпустила на экраны сказочную комедию «Последний богатырь», ставшую самым кассовым фильмом отечественного производства.
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Тимур БекмамбетовФёдор БондарчукАнатолий МаксимовСергей МелькумовНикита МихалковАлександр РоднянскийДмитрий РудовскийСергей Сельянов
фильмы
Ивановы-ИвановыКухняКухня в ПарижеКухня. Последняя битваОтель ЭлеонПапины дочкиПоследний богатырьСуперБобровы

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