Рождественские показы от Большого фестиваля мультфильмов

Большой фестиваль мультфильмов со 2 по 7 января организует праздничные показы, которые пройдут в киноцентре «Октябрь» и кинотеатре «Космос».
В «Октябре» покажут мультфильм «Большой злой лис и другие сказки», снятый авторами полюбившегося российским зрителям «Эрнеста и Селестины». История о совсем не спокойной жизни в деревне. Динамичная, наполненная погонями опасными противостояниями и изматывающими путешествиями трилогия, включающая в себя три забавные новеллы о жизни нелепых и веселых обитателей одного сельского края.
фото: пресс-служба БФМ
«Космос» приглашает на семейный фильм о приключениях скандинавских старика и кота – «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество». По сюжету герои живут в маленьком доме на краю шведской деревни. Однажды Петсон пообещал Финдусу лучшее на свете Рождество, но в процессе подготовки все пошло не так. Финдус боится, что праздник придется отменить и старается всеми силами помочь другу – на свой манер. Невероятные приключения в преддверии обещанного торжества.
В кинотеатре в дни показов будут работать «Мастерские Петсона и Финдуса»: можно будет заняться любимыми делами веселой деревенской парочки и окунуться в мир проделок.
Большой фестиваль мультфильмов — крупнейший в России международный фестиваль анимации, который в 2017 году прошел в 11 раз. В течение года фестиваль регулярно представляет свои программы в российских городах, а лучшую российскую анимацию — за рубежом. В 2016 году команда фестиваля открыла постоянно действующий «Цех анимации» и начала прокат короткометражных и полнометражных анимационных фильмов.
обсуждение >>