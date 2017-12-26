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Рождественские показы от Большого фестиваля мультфильмов

26 декабря
2017 год

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26 декабря 2017
Большой фестиваль мультфильмов со 2 по 7 января организует праздничные показы, которые пройдут в киноцентре «Октябрь» и кинотеатре «Космос».

В «Октябре» покажут мультфильм «Большой злой лис и другие сказки», снятый авторами полюбившегося российским зрителям «Эрнеста и Селестины». История о совсем не спокойной жизни в деревне. Динамичная, наполненная погонями опасными противостояниями и изматывающими путешествиями трилогия, включающая в себя три забавные новеллы о жизни нелепых и веселых обитателей одного сельского края.

Рождественские показы от Большого фестиваля мультфильмов
фото: пресс-служба БФМ

«Космос» приглашает на семейный фильм о приключениях скандинавских старика и кота – «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество». По сюжету герои живут в маленьком доме на краю шведской деревни. Однажды Петсон пообещал Финдусу лучшее на свете Рождество, но в процессе подготовки все пошло не так. Финдус боится, что праздник придется отменить и старается всеми силами помочь другу – на свой манер. Невероятные приключения в преддверии обещанного торжества.

В кинотеатре в дни показов будут работать «Мастерские Петсона и Финдуса»: можно будет заняться любимыми делами веселой деревенской парочки и окунуться в мир проделок.

Большой фестиваль мультфильмов — крупнейший в России международный фестиваль анимации, который в 2017 году прошел в 11 раз. В течение года фестиваль регулярно представляет свои программы в российских городах, а лучшую российскую анимацию — за рубежом. В 2016 году команда фестиваля открыла постоянно действующий «Цех анимации» и начала прокат короткометражных и полнометражных анимационных фильмов.
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фильмы
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя

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