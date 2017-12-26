Николай Фоменко спасает дочь от боевиков

В Египте проходит основной блок съемок нового сериала «На краю», производством которого занимается кинокомпания «Русское» по заказу телеканала «Россия 1». Картина рассказывает о трех женщинах, которые оказываются на Ближнем Востоке. Основана она, как отмечают создатели, на реальных событиях о вербовке людей в банды боевиков. Главные роли исполняют Диана Пожарская, Софья Шуткина и Феруза Рузиева. Отца одной из героинь играет Николай Фоменко.
фото: Кинокомпания "Русское"
«Этот проект важен актуальностью. Это важный звонок для зрителя, который посмотрит сериал и, возможно, иначе будет относиться к семейным ценностям», – уверен актер.
По сюжету он отец студентки престижного столичного вуза Лены (Пожарская), которая влюбляется в молодого человека по имени Руслан (Кирилл Дыцевич), вербующего девушек в террористические группировки. Лена отправляется на родину Руслана, а ее отец пытается разыскать девушку.
«Мой персонаж не из слабых парней, и он сделает все, как отец для спасения своей дочери. А в общем и целом всем надо быть мужественней. Мы сейчас очень все расслаблены. И этот фильм поможет нам собраться, если не в бой, то быть готовым к тому, что нас окружает – в частности, терроризм. После нас кроме наших детей не останется ничего. Нам надо немножко подзабыть о себе и тогда таких историй, как у этого папы не будет. Он занялся своей личной жизнью и упустил дочь», – говорит Фоменко.
Сам актер уверен, что в такую историю бы не попал – он знает, что происходит с его дочерями поминутно.
«Я понимаю природу попадания в такие ситуации – эгоизм человеческий вот наша главная беда. Сейчас вот человек может упасть на улице и к нему никто не подходит. Ведь раньше не так было, когда я рос. Другая была душевность человеческая. Поэтому, конечно же, начнем с того, что нашу душевность надо переносить на наших детей. С этого все и начинается. Действия, которые предпринимает мой герой для спасения дочери абсолютно реальны. Он не обладает какими-то рычагами воздействия, нет у него связей. Мы живем в обществе, где «у меня товарищ там, у меня знакомый тут», в данном же случае герою помогают случайные люди. Он действует как отец, который ничего дороже своего ребенка в этой жизни не имеет. И те средства, которые он использует невелики, но он делает все возможное», – отмечает актер.
фото: Кинокомпания "Русское"
В свою очередь Диана Пожарская отмечает, что проект ее привлек не только актуальностью темы, но и хорошим сценарием.
«Здесь затронуты темы, которые не могут идти друг без друга. Если бы у моей героини было все хорошо в семье, в отношении с близкими, этого могло бы не произойти. Она человек заблудившийся, с которым очень легко работать людям, которые вербуют, ищут новые жертвы. И то, что случилось с моей героиней, – это как раз результат того, что родители не досмотрели», – уверена актриса.
Кирилл Дыцевич, которому досталась роль вербовщика, отмечает, что вместе с режиссером сериала Евгением Лаврентьевым они хотели показать этого героя с разных сторон.
«Мой герой не классический мерзавец и он, как и все персонажи, по ходу фильма меняется. В начале фильма мы видим милого улыбчивого молодого человека, ему нравятся девушки, и он девушкам нравится, во второй части сериала все его отрицательные черты становятся ярче и уже появляется резко-негативное отношение к нему. Если в первой части он весь в вере, он за свой народ, он обижен на людей за то, что здесь его называли «чуркой» и зрители будут сочувствовать ему. А вот потом уже сложнее ему верить и относиться с симпатией. Для меня, как для актера, это пока один из самых интересных персонажей, что мне доводилось играть», – говорит Дыцевич.
фото: Кинокомпания "Русское"
Для подготовки к роли Руслана ему пришлось выучить арабский язык.
«Я не скажу, что очень хорошо его выучил, но хотя бы в рамках сценария, тот текст, который есть, я понимаю, чтобы реагировать и вести беседу по-настоящему. Помогают и переводчики», – отмечает актер.
Режиссер Евгений Лаврентьев рассказывает, что проблемы борьбы с террористами заинтересовали его еще больше десяти лет назад, когда он участвовал в написании сценария фильма «Личный номер».
«Мы изучали особенности людей, механизмы их воздействия и так далее. Мы достоверны, хотя у нас и не документальный фильм. Мы достоверны в тех вопросах, которых мы касаемся. Мы сверяемся, мы общаемся со многими консультантами и на уровне сценария и сейчас, во время съемок. Это даже может быть какой-то человек, который сталкивался с такой ситуацией, которая происходит в нашей истории. И мы хотим, чтобы она была честной, достоверной и ненадуманной, потому что тема как раз такая, где недопустимо уходить в какие-то излишние жанровые условности. Здесь нельзя быть условным по понятным всем причинам», – говорит режиссер.
фото: Кинокомпания "Русское"
На площадке, например, работает настоящий имам, который консультирует группу по вопросам ислама. Основное действие пятисерийной картины, «реалистической драмой», которую Лаврентьев называет происходит в Сирии, которую и снимают в Египте, куда группа приехала после московского блока съемок.
«Это телевизионный сериал и, я думаю, что мы произведем впечатление на зрителя не звоном оружия, а актерскими работами, сценарием, рассказом о судьбах девушек. И у нас совсем не боевик. Да, у нас есть спасательная операция: отец одной из жертв и жених другой приезжают в Сирию, чтобы спасти девушек. Познакомились они еще в Москве и решили сделать все возможное, чтобы вернуть их домой. Спасение девушек во многом стало возможным благодаря именно их личному подвигу. То, что им на помощь приходят военные, безусловно, важно, но не первостепенно», – заключает режиссер.
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