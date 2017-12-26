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Правительство Калмыкии просит ТНТ извиниться за «Улицу»

26 декабря
2017 год

Новости кино >>
26 декабря 2017
Правительство Калмыкии направило письмо в адрес телеканала ТНТ с просьбой вырезать из сериала «Улица» одну из сцен, которая, как считают в республике, оскверняет чувства верующих. Об этом сообщает республиканское информационное агентство «Калмыкия».

Правительство Калмыкии просит ТНТ извиниться за «Улицу»

Так, в одном из эпизодов актеры держат две статуэтки – буддийскую и обнаженной женщины – и сравнивают их, «переходя грани допустимого, оскверняя святыню».

«Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство. В связи с вышеизложенным, мы просим руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы», – говорится в письме.

Премьера сериала, в котором совмещено сразу несколько жанров, состоялась 2 октября 2017 года. Это телеистория жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история. История про всех нас и наших соседей.
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№ 4
Dr. Grey   26.12.2017 - 15:47
Вот недавно тоже случай был, с ТНТ-шным же проектом. Один из выпусков Comedy Woman. Придрались представители ингушской диаспоры, добились извинений от ТНТ, ну и компенсации, наверное. Опять та же байда... читать далее>>
№ 3
Dr. Grey   26.12.2017 - 15:42
РПЦ здравомыслием НИКОГДА не отличалась, это-то как раз неудивительно. Скоро попЫ с телеэкранов будут диктовать, что кому смотреть и читать. Они спят и видят сращивание церкви и государства. Но меня удивляет... читать далее>>
№ 2
слон тЕлефан   26.12.2017 - 15:03
Нууу,тут РПЦ по цензуре вообще равных нету.Дмитрий Терский жаловался,что Спиваковскому не дали надеть сутану читать далее>>
№ 1
Dr. Grey   26.12.2017 - 14:40
На самом деле вот такие "обращения" разных религиозных организаций, лидеров, вождей, итд итп, только создают данному в частности эпизоду лишнюю рекламу. По моему, эффект от них получается как... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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