Правительство Калмыкии просит ТНТ извиниться за «Улицу»

Правительство Калмыкии направило письмо в адрес телеканала ТНТ
с просьбой вырезать из сериала «Улица
» одну из сцен, которая, как считают в республике, оскверняет чувства верующих. Об этом сообщает республиканское информационное агентство «Калмыкия».
Так, в одном из эпизодов актеры держат две статуэтки – буддийскую и обнаженной женщины – и сравнивают их, «переходя грани допустимого, оскверняя святыню».
«Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство. В связи с вышеизложенным, мы просим руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы
», – говорится в письме.
Премьера сериала, в котором совмещено сразу несколько жанров, состоялась 2 октября 2017 года. Это телеистория жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история. История про всех нас и наших соседей.
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