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«Путин» Оливера Стоуна в топе телепрограмм года

26 декабря
2017 год

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26 декабря 2017
Картина Оливера Стоуна «Путин» оказалась в тройке лидеров рейтинга телепередач 2017 года по данным Mediascope.

«Самым популярным сериалом года, занявшим третью строчку в списке наиболее рейтинговых программ, стала 4-серийная картина знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна «Путин», — сообщает пресс-служба Первого канала.

«Путин» Оливера Стоуна в топе телепрограмм года

При этом на первом месте оказалась трансляция парада в День Победы. В топ-10 также попал фильм «Офицеры», программа «Пусть говорят», еще один парад — в честь Дня военно-морского флота и выпуск новостей на Первом.

«Проекты Первого канала доминировали в уходящем году в течение подавляющего большинства недель, заняв почти весь шорт-лист самых рейтинговых эфирных событий года», — подчеркнули в пресс-службе.

В то же время четвертая строчка рейтинга оказалась единственной, где не представлен Первый канал: там разместился фильм «Экипаж», показанный на «России 1».

Премьера картины «Путин» состоялась в России 19 июня 2017. В ходе работы над фильмом-интервью оскароносный американский режиссер получил беспрецедентные возможности для общения с российским президентом и провел с ним более десятка бесед в течение последних двух лет. Фильм предлагает зрителю портрет российского лидера – одного из самых влиятельных игроков на мировой политической арене – во всей его сложности и полноте.
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