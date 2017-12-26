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«Последний богатырь» в праздничном эфире «России 1»

26 декабря
2017 год

Новости кино >>
26 декабря 2017
Телевизионная премьера сказки «Последний богатырь» состоится 1 января в 20:30 на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Последний богатырь» в праздничном эфире «России 1»

«Появление фильма «Последний богатырь» на телевидении в столь короткие сроки – это исключение из классических правил индустрии, связанное с абсолютным феноменом, который создала наша сказка, – цитирует пресс-служба Disney генерального директора компании в России и СНГ Марину Жигалову-Озкан. – Для меня огромное счастье, что в самый теплый и семейный праздник – Новый год – наш фильм будет показан на телеканале «Россия». Надеюсь, он войдет в библиотеку самых любимых новогодних историй нашей страны».

В свою очередь генеральный директор телеканала Антон Златопольский назвал телепремьеру картины «настоящим подарком» для зрителей.

«Сказочная комедия «Последний богатырь» идеально вписывается в атмосферу новогодних каникул, поэтому мы позволили себе немного поторопить события. Мы готовы уже сейчас заявить зрителю, что показ самых свежих, кассовых и нашумевших фильмов, таких, как «Последний богатырь», имеет все шансы стать нашей новой новогодней традицией», – отметил он.

«Последний богатырь» в праздничном эфире «России 1»

Сказка «Последний богатырь» совместного производства Dishey и Yellow, Black and White вышла на российские экраны 26 октября 2017 года. Картина, роли в которой исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Евгений Дятлов, Екатерина Вилкова и Елена Яковлева, стала самым кассовым фильмом отечественного производства.

По сюжету Иван, обычный парень из современной Москвы, попадает в фантастическую страну Белогорье, где живут герои русских сказок. Неожиданно он оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.
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персоны
Екатерина ВилковаЕвгений ДятловАнтон ЗлатопольскийМила СивацкаяВиктор ХоринякЕлена Яковлева
фильмы
Последний богатырь

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