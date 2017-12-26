«Последний богатырь» в праздничном эфире «России 1»

Телевизионная премьера сказки «Последний богатырь
» состоится 1 января в 20:30 на телеканале «Россия 1
». Об этом сообщает пресс-служба канала.
«Появление фильма «Последний богатырь» на телевидении в столь короткие сроки – это исключение из классических правил индустрии, связанное с абсолютным феноменом, который создала наша сказка
, – цитирует пресс-служба Disney
генерального директора компании в России и СНГ Марину Жигалову-Озкан
. – Для меня огромное счастье, что в самый теплый и семейный праздник – Новый год – наш фильм будет показан на телеканале «Россия». Надеюсь, он войдет в библиотеку самых любимых новогодних историй нашей страны
».
В свою очередь генеральный директор телеканала Антон Златопольский
назвал телепремьеру картины «настоящим подарком» для зрителей.
«Сказочная комедия «Последний богатырь» идеально вписывается в атмосферу новогодних каникул, поэтому мы позволили себе немного поторопить события. Мы готовы уже сейчас заявить зрителю, что показ самых свежих, кассовых и нашумевших фильмов, таких, как «Последний богатырь», имеет все шансы стать нашей новой новогодней традицией
», – отметил он.
Сказка «Последний богатырь» совместного производства Dishey и Yellow, Black and White
вышла на российские экраны 26 октября 2017 года. Картина, роли в которой исполнили Виктор Хориняк
, Мила Сивацкая
, Евгений Дятлов
, Екатерина Вилкова
и Елена Яковлева
, стала самым кассовым фильмом отечественного производства.
По сюжету Иван, обычный парень из современной Москвы, попадает в фантастическую страну Белогорье, где живут герои русских сказок. Неожиданно он оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.
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