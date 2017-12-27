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Опубликованы характер-постеры и финальный трейлер «Скифа»

27 декабря
2017 год

Новости кино >>
27 декабря 2017
Кинокомпания СТВ Сергея Сельянова представляет характер-постеры и финальный трейлер фэнтези «Скиф» режиссера Рустама Мосафира.

Опубликованы характер-постеры и финальный трейлер «Скифа»

«Это экшн-драма на фоне исторической фактуры. О скифах известно не так много, потому что у них не было письменности, и язык не сохранился. Не осталось ничего, кроме курганов и отрывочных сведений в античных летописях. Эти сведения представляют собой большое поле для фантазии! Меня завораживают их жестокие обычаи, как у Мэла Гибсона в «Апокалипсисе»: индейцы невероятно жестоки, у них ужасные законы и жертвоприношения, но все равно мы смотрим кино об их жизни и не можем оторваться. Я очень надеюсь, что наше кино будет производить такое же впечатление», – отмечает Рустам Мосафир.

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они – враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…



«Мы старались сделать большой зрелищный фильм и тщательно работали над визуальным рядом: декорации, натурные съемки крымской природы, костюмы Надежды Васильевой, постановка боев, а также интересная история и богатая эмоциональная составляющая», – говорит Мосафир.

По словам продюсера Сергея Сельянова, картина представляет собой «фэнтези на основе нашего далекого прошлого, когда на смену язычеству начали приходить новые цивилизационные формы, и между ними возникали серьезные столкновения».

В российский прокат «Скиф» выйдет 18 января.
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Опубликованы характер-постеры и финальный трейлер «Скифа» фотографии
Опубликованы характер-постеры и финальный трейлер «Скифа» фотографии
Опубликованы характер-постеры и финальный трейлер «Скифа» фотографии
Опубликованы характер-постеры и финальный трейлер «Скифа» фотографии
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