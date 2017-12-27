Опубликованы характер-постеры и финальный трейлер «Скифа»

Кинокомпания СТВ Сергея Сельянова
представляет характер-постеры и финальный трейлер фэнтези «Скиф»
режиссера Рустама Мосафира
.
«Это экшн-драма на фоне исторической фактуры. О скифах известно не так много, потому что у них не было письменности, и язык не сохранился. Не осталось ничего, кроме курганов и отрывочных сведений в античных летописях. Эти сведения представляют собой большое поле для фантазии! Меня завораживают их жестокие обычаи, как у Мэла Гибсона в «Апокалипсисе»: индейцы невероятно жестоки, у них ужасные законы и жертвоприношения, но все равно мы смотрим кино об их жизни и не можем оторваться. Я очень надеюсь, что наше кино будет производить такое же впечатление»
, – отмечает Рустам Мосафир.
Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они – враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…
«Мы старались сделать большой зрелищный фильм и тщательно работали над визуальным рядом: декорации, натурные съемки крымской природы, костюмы Надежды Васильевой, постановка боев, а также интересная история и богатая эмоциональная составляющая»
, – говорит Мосафир.
По словам продюсера Сергея Сельянова, картина представляет собой «фэнтези на основе нашего далекого прошлого, когда на смену язычеству начали приходить новые цивилизационные формы, и между ними возникали серьезные столкновения».
В российский прокат «Скиф» выйдет 18 января.
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