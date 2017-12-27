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НТВ расскажет о жизни на «Острове Обреченных»

27 декабря
2017 год

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27 декабря 2017
«Киностудия КИТ» закончила съемки приключенческого детектива – «Остров обречённых».

В 10-серийной картине для телеканала НТВ снялись Константин Соловьев, Дмитрий Пчела, Олег Тактаров, Владимир Гусев, Екатерина Данилова и другие.

НТВ расскажет о жизни на «Острове Обреченных»
фото: Киностудия КИТ

Режиссером стал Фуад Шабанов, продюсерское кресло занял Сергей Багиров.

События в сериале происходят в наши дни, но люди здесь живут во времени, которое словно остановилось. На Острове Обречённых – так называют местные старожилы свой район, затерянный среди болот, рек и озёр, где-то на северо-западе России, однажды утром рыбаки обнаружили тело девушки в одежде 16 века. Для расследования из столицы приезжают два сыщика из разных ведомств – МВД и ФСБ. Столичные герои сталкиваются с неповторимым колоритом российской глубинки, открывая для себя простые человеческие отношения.
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персоны
Сергей БагировВладимир Гусев (II)Екатерина Данилова (II)Екатерина Данилова (III)Константин СоловьёвФуад Шабанов
фильмы
Остров Обречённых

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