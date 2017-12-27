НТВ расскажет о жизни на «Острове Обреченных»

События в сериале происходят в наши дни, но люди здесь живут во времени, которое словно остановилось. На Острове Обречённых – так называют местные старожилы свой район, затерянный среди болот, рек и озёр, где-то на северо-западе России, однажды утром рыбаки обнаружили тело девушки в одежде 16 века. Для расследования из столицы приезжают два сыщика из разных ведомств – МВД и ФСБ. Столичные герои сталкиваются с неповторимым колоритом российской глубинки, открывая для себя простые человеческие отношения.
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