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Выручка «СТС Медиа» в 2017 году выросла на 12,8%

27 декабря
2017 год

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27 декабря 2017
Холдинг «СТС Медиа» по итогам 2017 года увеличил выручку на 12, 8%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«2017-й год стал для нашего холдинга годом масштабных перемен, и промежуточные результаты демонстрируют, что мы находимся на верном пути. Холдинг показал блестящие финансовые результаты», – цитирует пресс-служба генерального директора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова.

Выручка «СТС Медиа» в 2017 году выросла на 12,8%
фото: Арсений Несходимов для РБК

В компании считают, что достичь таких результатов позволила последовательная работа по модернизации холдинга, в частности, ребрендинг трех из четырех каналов, активное развитие анимационного направления, повышение операционной эффективности, запуск catch-forward и другие проекты.

«СТС Медиа» управляет четырьмя телевизионными каналами в России: СТС, «Dомашний», «Че» и СТС Love; «31 каналом» в Казахстане и международной версией канала «Перец». Международная версия телеканала СТС доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии.
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