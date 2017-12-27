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Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер сойдутся в поединке в сиквеле «Вия»

27 декабря
2017 год

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27 декабря 2017
По сюжету английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай! Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь… Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?



Роли в картине исполнили Джейсон Флеминг, Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер и Рутгер Хауэр. Премьера работы Олега Степченко запланирована на 16 августа 2018 года.
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Олег СтепченкоДжейсон ФлемингРутгер ХауэрДжеки ЧанАрнольд Шварценеггер
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Тайна Печати дракона: путешествие в Китай

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