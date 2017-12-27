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«Движение вверх» выйдет в европейский прокат в январе

27 декабря
2017 год

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27 декабря 2017
Картина Антона Мегердичева «Движение вверх» 5 января выйдет в прокат в Латвии, Литве и Эстонии, а с 14 января ее можно будет посмотреть в кинотеатрах Германии, Австрии, Бельгии и Люксембурга. Об этом сообщает пресс-служба «Централ Партнершип».

Фильм можно будет посмотреть в более чем 100 кинотеатрах крупных городов: в Берлине, Дрездене, Франкфурте на Майне, Гамбурге, Кёльне и Мюнхене.

«Движение вверх» выйдет в европейский прокат в январе

Лента расскажет о знаковом событии в истории советского спорта – победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советские спортсмены впервые за 36 лет обыграли команду США. Этим результатом баскетболисты обязаны талантливому тренеру сборной СССР Владимиру Кондрашину, который многое сделал для успеха своей команды.

В фильме снялись Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Александра Ревенко и другие.

В российский прокат картина выйдет уже 28 декабря.
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