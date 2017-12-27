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«Довлатов» появится на российских экранах в марте

27 декабря
2017 год

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27 декабря 2017
Картина «Довлатов» Алексея Германа-младшего выйдет в российский прокат 1 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба «Уолт Дисней Компани СНГ».

Мировая премьера состоится в рамках 68-го Международного Берлинского кинофестиваля.

«Довлатов» появится на российских экранах в марте
фото: пресс-служба The Walt Disney Company CIS

Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза. Эта история не только о Довлатове — она также о людях, благодаря которым он стал великим писателем: будущей жене Елене, дочери, друге Иосифе Бродском, многих других. А еще это история о времени и о городе —Ленинграде, который в то время был центром литературой и театральной жизни.

В картине совместного российско-польско-сербского производства снялись Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и другие.
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Алексей Герман (младший)Данила КозловскийЕлена ЛядоваМилан МаричСветлана ХодченковаАнтон Шагин
фильмы
Довлатов

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