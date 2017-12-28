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Опубликован трейлер фильма Рустама Хамдамова «Мешок без дна»

28 декабря
2017 год

Новости кино >>
28 декабря 2017
Опубликован трейлер фильма Рустама Хамдамова «Мешок без дна».



Картина создана по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще». История происходит во время правления русского императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает князю сказку, которая происходит в прошлом и повествует о мистическом убийстве царевича в лесу. Свидетели этого преступления рассказывают разные версии этого происшествия, которые отличаются от того, что на самом деле произошло.

В главной роли – Светлана Немоляева. Актрисе составили компанию Алла Демидова, Сергей Колтаков, Елена Морозова, Кирилл Плетнёв, Андрей Кузичев, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Анастасия Цой и Феликс Антипов.

«Мешок без дна» выйдет в прокат 18 января наступающего года.
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Феликс АнтиповАлла ДемидоваСергей КолтаковАндрей КузичевАнна МихалковаЕлена МорозоваСветлана НемоляеваКирилл ПлетнёвЕвгений ТкачукРустам ХамдамовАнастасия Цой
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Мешок без дна

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