Опубликован трейлер фильма Рустама Хамдамова «Мешок без дна»
.
Картина создана по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще»
. История происходит во время правления русского императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает князю сказку, которая происходит в прошлом и повествует о мистическом убийстве царевича в лесу. Свидетели этого преступления рассказывают разные версии этого происшествия, которые отличаются от того, что на самом деле произошло.
В главной роли – Светлана Немоляева
. Актрисе составили компанию Алла Демидова
, Сергей Колтаков
, Елена Морозова
, Кирилл Плетнёв
, Андрей Кузичев
, Анна Михалкова
, Евгений Ткачук
, Анастасия Цой
и Феликс Антипов
.
«Мешок без дна» выйдет в прокат 18 января
наступающего года.
обсуждение >>