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Олегу Каравайчуку исполнилось бы 90 лет

28 декабря
2017 год

Новости кино >>
28 декабря 2017
Сегодня, 28 декабря, исполнилось бы 90 лет выдающемуся советскому и российскому композитору, пианисту-виртуозу Олегу Каравайчуку.

Олег Каравайчук

Олег Николаевич Каравайчук родился 28 декабря 1927 года в Киеве. Окончил музыкальное училище по классу фортепиано при Ленинградской государственной консерватории. В 1945-1951 годах учился в Ленинградской государственной консерватории по классу фортепиано.

Получил широкое признание как автор музыки к кинофильмам и театральным постановкам. В частности, его музыку можно услышать в картинах «Два капитана», «Короткие встречи», «Мама вышла замуж», «Долгие проводы», «Монолог», «Женитьба», «Луна-парк» и многих других.

В уходящем году на фестивале «Окно в Европу» в конкурсной программе была представлена документальная лента Юлии Бобковой «Последний вальс» о знаменитом музыканте, скончавшемся в Санкт-Петербурге 13 июня 2016 года.
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Два капитанаДолгие проводыЖенитьбаКороткие встречиЛуна-паркМама вышла замужМонологПоследний вальс

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