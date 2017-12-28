Олегу Каравайчуку исполнилось бы 90 лет

Сегодня, 28 декабря
, исполнилось бы 90
лет выдающемуся советскому и российскому композитору, пианисту-виртуозу Олегу Каравайчуку
.
Олег Николаевич Каравайчук
родился 28 декабря 1927
года в Киеве. Окончил музыкальное училище по классу фортепиано при Ленинградской государственной консерватории. В 1945-1951 годах учился в Ленинградской государственной консерватории по классу фортепиано.
Получил широкое признание как автор музыки к кинофильмам и театральным постановкам. В частности, его музыку можно услышать в картинах «Два капитана»
, «Короткие встречи»
, «Мама вышла замуж»
, «Долгие проводы»
, «Монолог»
, «Женитьба»
, «Луна-парк»
и многих других.
В уходящем году на фестивале «Окно в Европу»
в конкурсной программе была представлена документальная лента Юлии Бобковой «Последний вальс»
о знаменитом музыканте, скончавшемся в Санкт-Петербурге 13 июня 2016
года.
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