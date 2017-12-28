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«Аритмия» и «Большой» лидируют по числу номинаций на «Золотого орла»

28 декабря
2017 год

Новости кино >>
28 декабря 2017
Объявлены номинанты Национальной Премии в области кинематографии «Золотой орёл». С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

«Аритмия»

За звание лучшего фильма поборются пять картин: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселёва, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Салют-7» Клима Шипенко. Наибольшее количество номинаций досталось «Аритмии» и «Большому», обе ленты претендуют на победу в семи категориях. По шесть номинаций у фильмов «Время первых», «Нелюбовь» и «Салют-7».

В номинации «Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)» представлены «Анна Каренина» Карена Шахназарова, «София» Алексея Андрианова и «Торгсин» Дмитрия Петруня. Среди телевизионных сериалов, претендующих на награду, названы «Мурка» Антона Розенберга и Ярослава Мочалова, «Оптимисты» Алексея Попогребского и «Таинственная страсть» Влада Фурмана.

«Про рок»

Лучшим неигровым фильмом могут признать ленты «Про рок» Евгения Григорьева, «Фабрика грёз для товарища Сталина» Бориса Караджева и «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека» Олеси Фокиной. «Вера» Татьяны Федоровской, «Время жить, время умирать» Михаила Полякова и «Скрипка» Константина Фама включены в номинацию «Лучший короткометражный фильм». Мультфильмы «Два трамвая», «Сказ о Петре и Февронии» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» ждёт состязание в анимационной номинации. А среди зарубежных фильмов в российском прокате премия достанется «Ла-Ла Ленду», «Дюнкерку» или мультфильму «Ван Гог. С любовью, Винсент».

Всего по итогам года Экспертный Cовет рекомендовал для голосования 51 полнометражный игровой фильм, 32 неигровых ленты, 24 короткометражки, 15 мини-сериалов, 17 сериалов, 22 анимационные работы и 22 игровые зарубежные картины в российском прокате. Торжественная церемония вручения «Золотого орла» состоится 26 января наступающего года в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».
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