ревью

Лайфстайл Мэтт Дэймон может потерять работу из-за слов о жертвах насилия Последствие высказываний о секс-скандале

Новости кино «Аритмия» и «Большой» лидируют по числу номинаций на «Золотого орла» Объявлены номинанты Национальной Премии в области кинематографии.

Новости кино Минкультуры поддержало финансово съёмки фильма о Зое Космодемьянской Бюджетную субсидию в размере 60 миллионов рублей на производство картины получит Киностудия имени Горького.

Обзор сериалов Глас народа-2017: 11 российских сериалов, которые вам понравилось смотреть Телевизионные проекты этого года, которые смотрели и обсуждали зрители

Ролики фильмов «Хит» Как стать звездою за три дня.

Интервью Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром» Актер – о съемках в «Движении вверх», работе с Машковым и Козловским и, конечно, о спорте

Ролики фильмов «Скиф» Лютобор против людей и нелюдей.