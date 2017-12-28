«Аритмия» и «Большой» лидируют по числу номинаций на «Золотого орла»

Объявлены номинанты Национальной Премии в области кинематографии «Золотой орёл»
. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте
Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.
За звание лучшего фильма поборются пять картин: «Аритмия» Бориса Хлебникова
, «Большой» Валерия Тодоровского
, «Время первых» Дмитрия Киселёва
, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
и «Салют-7» Клима Шипенко
. Наибольшее количество номинаций досталось «Аритмии» и «Большому», обе ленты претендуют на победу в семи категориях. По шесть номинаций у фильмов «Время первых», «Нелюбовь» и «Салют-7».
В номинации «Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)» представлены «Анна Каренина» Карена Шахназарова
, «София» Алексея Андрианова
и «Торгсин» Дмитрия Петруня
. Среди телевизионных сериалов, претендующих на награду, названы «Мурка» Антона Розенберга
и Ярослава Мочалова
, «Оптимисты» Алексея Попогребского
и «Таинственная страсть» Влада Фурмана
.
Лучшим неигровым фильмом могут признать ленты «Про рок» Евгения Григорьева
, «Фабрика грёз для товарища Сталина» Бориса Караджева
и «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека» Олеси Фокиной
. «Вера» Татьяны Федоровской
, «Время жить, время умирать» Михаила Полякова
и «Скрипка» Константина Фама
включены в номинацию «Лучший короткометражный фильм». Мультфильмы «Два трамвая»
, «Сказ о Петре и Февронии»
и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
ждёт состязание в анимационной номинации. А среди зарубежных фильмов в российском прокате премия достанется «Ла-Ла Ленду»
, «Дюнкерку»
или мультфильму «Ван Гог. С любовью, Винсент»
.
Всего по итогам года Экспертный Cовет рекомендовал для голосования 51 полнометражный игровой фильм, 32 неигровых ленты, 24 короткометражки, 15 мини-сериалов, 17 сериалов, 22 анимационные работы и 22 игровые зарубежные картины в российском прокате. Торжественная церемония вручения «Золотого орла» состоится 26 января наступающего года в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».
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