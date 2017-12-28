Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александр Сокуров создаёт фантазию на тему Второй мировой

28 декабря
2017 год

Новости кино >>
28 декабря 2017
Александр Сокуров приступил к работе над игровой картиной о Бенито Муссолини, Адольфе Гитлере, Иосифе Сталине и Уинстоне Черчилле, в которой будут использованы только кадры исторической хроники.

Александр Сокуров

«Это фильм-фантазия, размышление о том, что произошло. Действующие лица – Гитлер, Муссолини, Сталин и Черчилль, которые встречаются в "загробном" мире, забыв, что с ними произошло, и делятся тем, как они видели те или иные события, приведшие, как мы знаем, к мировому конфликту», – рассказала агентству ТАСС ассистентка российского режиссёра Алёна Шумакова, выступающая сопродюсером фильма.

По словам Шумаковой, монологи и диалоги персонажей будут вестись за кадром, а для озвучивания подбирают актёров, представляющих национальность персонажей: немца, итальянца, грузина и англичанина. В производстве фильма принимают участие Госфильмфонд и итальянский Институт Луче, а в прокат его планируют выпустить в 2019 году.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Александр Сокуров снимет фильм о Второй мировой войне
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Александр Сокуров

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Симакин
26 декабря ушёл из жизни театральный режиссёр Виктор Симакин.
Владимир Шаинский
25 декабря ушел из жизни композитор Владимир Шаинский.

День рождения >>

Елена Антонова
Елена Астафьева
Эльвира Болгова
Кристина Бродская
Наталья Карпунина
Александр Робак
Михаил Салин
Евгения Соляных
Александр Хван
Дензел Вашингтон
Иван Десни
Хильдегард Кнеф
Карста Лёкк
Сиенна Миллер
Мэгги Смит
Тери Тордаи
все родившиеся 28 декабря >>

Афиша кино >>

Праздничный переполох
комедия
Бельгия, Канада, Франция, 2017
Чудо-Юдо
детский фильм, сказка
Россия, 2017
Движение вверх
драма, спортивный фильм
Россия, 2017
Сламбер. Лабиринты сна
фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Три богатыря и принцесса Египта
детский фильм, приключения
Россия, 2017
Девушка с косой
комедия
Россия, 2017
Мой любимый динозавр
боевик, приключения, семейное кино
Австралия, 2017
Ёлки новые
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Вечеринка
драма, комедия
Великобритания, 2017
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2017
Новизна
мелодрама, эротика
США, 2017
Фердинанд
комедия, приключения
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью