Александр Сокуров создаёт фантазию на тему Второй мировой

Александр Сокуров
приступил к работе над игровой картиной о Бенито Муссолини
, Адольфе Гитлере
, Иосифе Сталине
и Уинстоне Черчилле
, в которой будут использованы только кадры исторической хроники.
«Это фильм-фантазия, размышление о том, что произошло. Действующие лица – Гитлер, Муссолини, Сталин и Черчилль, которые встречаются в "загробном" мире, забыв, что с ними произошло, и делятся тем, как они видели те или иные события, приведшие, как мы знаем, к мировому конфликту», –
рассказала агентству ТАСС ассистентка российского режиссёра Алёна Шумакова
, выступающая сопродюсером фильма.
По словам Шумаковой, монологи и диалоги персонажей будут вестись за кадром, а для озвучивания подбирают актёров, представляющих национальность персонажей: немца, итальянца, грузина и англичанина. В производстве фильма принимают участие Госфильмфонд и итальянский Институт Луче, а в прокат его планируют выпустить в 2019 году.
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