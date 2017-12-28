Гость из будущего: Павел Прилучный на постере «Рубежа»

В сети появился постер фантастического экшна «Рубеж»
производства кинокомпании «Централ Партнершип» и «Киностудии КИТ».
По сюжету молодой циничный бизнесмен Михаил (Павел Прилучный
) неожиданно встречает свою любовь, и эта встреча влечёт за собой поразительные временные и пространственные аномалии. Так, Михаил попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке. Чтобы спасти свою возлюбленную и навсегда вернуться в реальность, он вынужден стать участником экзистенциального квеста.
Съёмки нового фильма Дмитрия Тюрина
проходили осенью-зимой 2016 года в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Помимо Прилучного в картине заняты Станислав Дужников
, Сергей Чирков
, Виктор Добронравов
, Игорь Скляр
, Семён Трескунов
, Кирилл Кяро, Екатерина Васильева
, Зара
, Игорь Петренко
, Елена Лядова
и многие другие.
«Рубеж» выйдет на экраны 22 февраля
наступающего года.
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