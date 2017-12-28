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Гость из будущего: Павел Прилучный на постере «Рубежа»

28 декабря
2017 год

Новости кино >>
28 декабря 2017
В сети появился постер фантастического экшна «Рубеж» производства кинокомпании «Централ Партнершип» и «Киностудии КИТ».

Гость из будущего: Павел Прилучный на постере «Рубежа»

По сюжету молодой циничный бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) неожиданно встречает свою любовь, и эта встреча влечёт за собой поразительные временные и пространственные аномалии. Так, Михаил попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке. Чтобы спасти свою возлюбленную и навсегда вернуться в реальность, он вынужден стать участником экзистенциального квеста.

Съёмки нового фильма Дмитрия Тюрина проходили осенью-зимой 2016 года в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Помимо Прилучного в картине заняты Станислав Дужников, Сергей Чирков, Виктор Добронравов, Игорь Скляр, Семён Трескунов, Кирилл Кяро, Екатерина Васильева, Зара, Игорь Петренко, Елена Лядова и многие другие.

«Рубеж» выйдет на экраны 22 февраля наступающего года.
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