Минкультуры поддержало финансово съёмки фильма о Зое Космодемьянской

Министерство культуры Российской Федерации
финансово поддержало съёмки картины о Зое Космодемьянской
. Как сообщает пресс-служба ведомства, Киностудия имени Горького стала победителем конкурса на бюджетную субсидию в размере 60
миллионов рублей на производство художественного фильма «Страсти по Зое»
, который создаётся при активной поддержке Российского военно-исторического общества.
Лента, посвящённая истории молодой партизанки Зои Космодемьянской — первой женщины, получившей звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, признана «национальным фильмом социально значимой тематики». Минкульт напоминает, что именно на киностудии «Детфильм», которая в настоящее время носит название «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. Горького», в 1944 году был снят первый фильм о подвиге Космодемьянской — «Зоя»
.
Идея создания картины принадлежит Российскому военно-историческому обществу, которое впоследствии одобрило сценарий Елизаветы Трусевич
, написанный на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий. Режиссёрское кресло займёт Егор Кончаловский
. Актёрские кастинги и съёмки запланированы на 2018 год.
В ноябре 2017-го, в годовщину казни Зои, Российское военно-историческое общество открыло сбор народных пожертвований на создание художественного фильма о её подвиге. Свой вклад уже внесли более 300 человек, на текущий момент сумма вплотную приблизилась к четырём миллионам рублей. Все жертвователи будут упомянуты в титрах картины. Перевести деньги можно здесь
.
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