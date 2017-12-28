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Минкультуры поддержало финансово съёмки фильма о Зое Космодемьянской

28 декабря
2017 год

Новости кино >>
28 декабря 2017
Министерство культуры Российской Федерации финансово поддержало съёмки картины о Зое Космодемьянской. Как сообщает пресс-служба ведомства, Киностудия имени Горького стала победителем конкурса на бюджетную субсидию в размере 60 миллионов рублей на производство художественного фильма «Страсти по Зое», который создаётся при активной поддержке Российского военно-исторического общества.

Минкультуры поддержало финансово съёмки фильма о Зое Космодемьянской
фото: mkrf.ru

Лента, посвящённая истории молодой партизанки Зои Космодемьянской — первой женщины, получившей звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, признана «национальным фильмом социально значимой тематики». Минкульт напоминает, что именно на киностудии «Детфильм», которая в настоящее время носит название «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. Горького», в 1944 году был снят первый фильм о подвиге Космодемьянской — «Зоя».

Идея создания картины принадлежит Российскому военно-историческому обществу, которое впоследствии одобрило сценарий Елизаветы Трусевич, написанный на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий. Режиссёрское кресло займёт Егор Кончаловский. Актёрские кастинги и съёмки запланированы на 2018 год.

В ноябре 2017-го, в годовщину казни Зои, Российское военно-историческое общество открыло сбор народных пожертвований на создание художественного фильма о её подвиге. Свой вклад уже внесли более 300 человек, на текущий момент сумма вплотную приблизилась к четырём миллионам рублей. Все жертвователи будут упомянуты в титрах картины. Перевести деньги можно здесь.
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