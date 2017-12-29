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Центробанк выпустил монеты с тремя богатырями

29 декабря
2017 год

Новости кино >>
29 декабря 2017
Центральный банк РФ выпустил несколько видов памятных монет, посвященных мультфильмам о приключениях трех богатырей и «Винни-Пух».

В обращение поступили серебряные монеты номиналом 3 рубля, а также номиналом 25 рублей. Часть монет тиражом 50 тысяч штук будет цветной, остальные простыми в количестве 450 тысяч.

Центробанк выпустил монеты с тремя богатырями
фото: пресс-служба ЦБ РФ

«Мы получили это предложение от Центробанка некоторое время назад, и, конечно, с удовольствием на него откликнулись. Мы верим, что наш мультфильм, как всегда, покажет впечатляющие кассовые сборы и станет лидером проката, как это уже случалось неоднократно», — цитирует пресс-служба компании «Наше кино» управляющего директора СТВ Максима Уханова.

Новая история приключений «Три богатыря и принцесса Египта», совместного производства СТВ и студии «Мельница», вышла на российские экраны 28 декабря.

По сюжету в новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание – стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте – стране фараонов и древних пирамид. А дальше дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыря, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже – сама принцесса Нефертити!
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персоны
Максим Уханов
фильмы
Винни-ПухТри богатыря и принцесса Египта

обсуждение >>
№ 1
Dr. Grey   29.12.2017 - 14:13
Монеты с тремя богатырями? Наверное, 9-ая заключительная часть франшизы будет называться "Три богатыря и 20-летие августовского дефолта-1998". :))) Дело в том, что принцесса Египта действительно... читать далее>>
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