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«Увидеть Сталина» с новым названием выйдет на экраны в апреле

29 декабря
2017 год

Новости кино >>
29 декабря 2017
Молодежный приключенческий фильм «Танки» выйдет на российские экраны 26 апреля 2018 года.

Ранее картина, которая рассказывает о секретном танкопробеге на прототипах легендарной боевой машины Т-34 под руководством конструктора Михаила Кошкина, называлась «Увидеть Сталина».

«Увидеть Сталина» с новым названием выйдет на экраны в апреле

«С самого начала работы, – говорит генеральный продюсер фильма Дмитрий Щербанов, – мы стали получать немалое количество вопросов о том, почему картина носит имя вождя. Кто-то просто интересовался, а кто-то был настроен достаточно агрессивно. Конечно, фильм не о политике и не о Сталине. Он о подвиге Кошкина и его танках. Именно поэтому, взвесив все «за» и «против», мы решили сделать такой вот примеряющий всех предновогодний подарок нашим зрителям – дать проекту новое звучное название».

Картина продюсерской компании «Медиа-Трест» снималась при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества, а также при участии Министерства обороны. Несмотря на то, что за основу ленты взят исторический факт, создатели добавили остросюжетную линию в историю героев.

В фильме Кима Дружинина, который работал над картиной «28 панфиловцев», снялись Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов и другие.

Военная драма расскажет о секретном пробеге в 1940 году прототипов танка Т-34, которые разработал конструктор Михаил Кошкин, и демонстрации танков Сталину, чтобы утвердить опытные образцы и запустить производство новой боевой машины, на которой впоследствии был спасен мир от фашистских захватчиков.
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персоны
Ким ДружининАндрей МерзликинСергей СтукаловАглая ТарасоваАлександр Тютин
фильмы
28 панфиловцевУвидеть Сталина

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