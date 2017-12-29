«Увидеть Сталина» с новым названием выйдет на экраны в апреле

Молодежный приключенческий фильм «Танки
» выйдет на российские экраны 26 апреля 2018 года.
Ранее картина, которая рассказывает о секретном танкопробеге на прототипах легендарной боевой машины Т-34 под руководством конструктора Михаила Кошкина, называлась «Увидеть Сталина».
«С самого начала работы
, – говорит генеральный продюсер фильма Дмитрий Щербанов
, – мы стали получать немалое количество вопросов о том, почему картина носит имя вождя. Кто-то просто интересовался, а кто-то был настроен достаточно агрессивно. Конечно, фильм не о политике и не о Сталине. Он о подвиге Кошкина и его танках. Именно поэтому, взвесив все «за» и «против», мы решили сделать такой вот примеряющий всех предновогодний подарок нашим зрителям – дать проекту новое звучное название
».
Картина продюсерской компании «Медиа-Трест» снималась при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества, а также при участии Министерства обороны. Несмотря на то, что за основу ленты взят исторический факт, создатели добавили остросюжетную линию в историю героев.
В фильме Кима Дружинина
, который работал над картиной «28 панфиловцев
», снялись Андрей Мерзликин
, Аглая Тарасова
, Александр Тютин
, Сергей Стукалов
и другие.
Военная драма расскажет о секретном пробеге в 1940 году прототипов танка Т-34, которые разработал конструктор Михаил Кошкин, и демонстрации танков Сталину, чтобы утвердить опытные образцы и запустить производство новой боевой машины, на которой впоследствии был спасен мир от фашистских захватчиков.
обсуждение >>