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104-й Российский кинорынок: Дистрибьюторы представили своих претендентов на «Оскар»

3 декабря
2017 год

Новости кино >>
3 декабря 2017
В Москве завершился 104-й Российский кинорынок, где крупнейшие отечественные дистрибьюторы представили свои новые проекты – фильмы, которые в ближайшие несколько месяцев смогут увидеть в кинотеатрах российские зрители. В числе релизов и потенциальные претенденты на главную кинематографическую награду «Оскар», а также фестивальные хиты.

104-й Российский кинорынок: Дистрибьюторы представили своих претендентов на «Оскар»

Именно с потенциально «оскаровского» блока началась презентация российского подразделения Universal Pictures. Дистрибьютор выпустит в прокат минимум пять картин, которые, по мнению главы российского UPI Вадима Иванова, могут быть одними из главных участников наградного сезона. Это, в частности, «Темные времена» Джо Райта с Гэри Олдманом в роли Уинстона Черчилля. В российский прокат фильм выйдет 18 января. На кинорынке показали не только фрагмент картины, но и весь фильм, где действительно впечатляющая работа Олдмана и гримеров, которые сделали его удивительно похожим на британского премьер-министр. В UPI также полагают, что за статуэтки может побороться фильм «Виктория и Абдул», который выходит в прокат уже 14 декабря. В нем идет речь об отношениях британской королевы и ее слуги Абдула Карима. Кроме того, UPI выпустит в прокат 1 февраля новый фильм Стивена Спилберга «Секретное досье», за который, вероятно, свою очередную номинацию на «Оскар» получит актриса Мерил Стрип, а также «Призрачную нить» (8 марта) Пола Томаса Андерсона с Дэниэлом Дэй-Льюисом в главной роли. После этой работы актер сообщил о завершении своей карьеры. 5 апреля в прокат выйдет картина «Мария Магдалина» с Руни Марой в заглавной роли и Хоакином Фениксом, сыгравшим Иисуса.

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В пакете российского представительства другой крупной голливудской компании Sony Pictures режиссерский дебют «Большая игра» сценариста Аарона Соркина, обладателя премии «Оскар» за фильм «Социальная сеть». Картина рассказывает про «принцессу покера» Молли Блум, создавшую подпольный клуб любителей этой игры. Главную роль играет Джессика Честейн, в фильме также снимаются Идрис Эльба, Кевин Костнер и Майкл Сера. В российский прокат лента выйдет 11 января.

В эту же дату компания «Централ Партнершип» выпустит фильм Александра Пэйна «Короче» с Мэттом Дэймоном – фантастическую историю, рассказывающую о том, как для людей создают новый мини-мир, где представителей среднего класса специально уменьшают (в размере), чтобы они смогли познать радости богатой жизни. В этом году фильм открывал Венецианский кинофестиваль. Кроме Мэтта Дэймона в нем также сыграли Кристоф Вальц, Кристен Уиг и Лора Дерн. Также в пакете компании – фантастический триллер «Аннигиляция» с Натали Портман от режиссера «Из машины» Алекса Гарленда. На российских экранах лента появится 8 марта, в мировой прокат она выходит в конце февраля. В нынешней «оскаровской» гонке она уже участвовать не будет, но не исключено, что в будущем году картина сможет принять участие в наградном сезоне.

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Не исключено, что в следующем же сезоне на премии будет претендовать и мелодрама с Вайноной Райдер и Киану Ривзом Destination Wedding, которую выпустит в прокат компания «Экспонента». Дата выхода фильма еще не известна, работа над ним пока идет. Локализованное название у картины «Пункт назначения: свадьба», однако, скорее всего, оно изменится. Также в пакете «Экспоненты» байопик «Гонка века» с Колином Фертом и Рэйчел Вайс, он выйдет на российские экраны 1 марта. Кроме того, «Экспонента» выпустит в отечественный прокат 22 февраля фильм «Ева» с Изабель Юппер и «Эйфорию» с Евой Грин и Алисией Викандер. Дата релиза последнего пока не известна. Если первый фильм уже уйдет на следующий сезон (в мире он также выходит только в феврале), то второй может быть заявлен и в нынешнем. «Эйфория» была показана в Торонто, с которого по традиции и начинается «гадание» на «Оскар». Там же был показан и ремейк фильма 1973 года «Мотылек» – с Чарли Ханнэмом и Рами Малеком из «Мистера Робота» в главных ролях. Этот фильм – в пакете компании Megogo, дата релиза его пока не известна. Megogo, кстати, выпустит в российский прокат и нового «Хэллбоя», который на этой неделе получил мировую дату релиза 11 января 2019 года.

104-й Российский кинорынок: Дистрибьюторы представили своих претендентов на «Оскар»

Другого участника кинофестиваля в Торонто – драму «Недруги» с Кристианом Бейлом и Розамунд Пайк в главных ролях – выпустит в прокат 15 февраля компания «Парадиз». В пакете дистрибьютора также новая работа Вима Вендерса «Погружение» с Алисией Викандер и Джеймсом Макэвоеем. На российские экраны фильм выйдет 1 марта, на «оскаровские» номинации он вряд ли будет претендовать, но поклонников классика немецкого кинематографа порадовать вполне сможет.

Много фестивальных релизов и у компании Russian World Vision. Она, в частности, выпустит каннские картины «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке (25 января), «На пределе» (15 февраля) Фатиха Акина с Дайан Крюгер, отмеченной на фестивале актерской наградой, и «Тебя никогда здесь не было» (22 марта) Линн Рэмси, за работу в которой Хоакин Феникс также был отмечен актерской «пальмовой ветвью».

104-й Российский кинорынок: Дистрибьюторы представили своих претендентов на «Оскар»

Компания «Вольга» 22 февраля выпустит теперь уже ставший скандальным фильм Ридли Скотта «Все деньги мира». Режиссер надеется на участие в наградном сезоне и даже специально в экстренном порядке переснял фильм, где главную роль сначала играл Кевин Спейси, с Кристофером Пламмером. 25 января состоится релиз комедии «Смерть Сталина», которая уже успела получить несколько британских кинонаград, а 8 февраля в отечественный прокат выйдет новый фильм Вуди Аллена «Колесо чудес» с Кейт Уинслет и Джастином Тимберлэйком в главных ролях.

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Маша Токмашева
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