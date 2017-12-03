104-й Российский кинорынок: Дистрибьюторы представили своих претендентов на «Оскар»

В Москве завершился 104-й Российский кинорынок, где крупнейшие отечественные дистрибьюторы представили свои новые проекты – фильмы, которые в ближайшие несколько месяцев смогут увидеть в кинотеатрах российские зрители. В числе релизов и потенциальные претенденты на главную кинематографическую награду «Оскар», а также фестивальные хиты.
Именно с потенциально «оскаровского» блока началась презентация российского подразделения Universal Pictures. Дистрибьютор выпустит в прокат минимум пять картин, которые, по мнению главы российского UPI Вадима Иванова, могут быть одними из главных участников наградного сезона. Это, в частности, «Темные времена» Джо Райта
с Гэри Олдманом
в роли Уинстона Черчилля. В российский прокат фильм выйдет 18 января. На кинорынке показали не только фрагмент картины, но и весь фильм, где действительно впечатляющая работа Олдмана и гримеров, которые сделали его удивительно похожим на британского премьер-министр. В UPI также полагают, что за статуэтки может побороться фильм «Виктория и Абдул»
, который выходит в прокат уже 14 декабря. В нем идет речь об отношениях британской королевы и ее слуги Абдула Карима. Кроме того, UPI выпустит в прокат 1 февраля новый фильм Стивена Спилберга «Секретное досье»
, за который, вероятно, свою очередную номинацию на «Оскар» получит актриса Мерил Стрип
, а также «Призрачную нить»
(8 марта) Пола Томаса Андерсона
с Дэниэлом Дэй-Льюисом
в главной роли. После этой работы актер сообщил о завершении своей карьеры. 5 апреля в прокат выйдет картина «Мария Магдалина»
с Руни Марой
в заглавной роли и Хоакином Фениксом
, сыгравшим Иисуса.
В пакете российского представительства другой крупной голливудской компании Sony Pictures режиссерский дебют «Большая игра»
сценариста Аарона Соркина
, обладателя премии «Оскар» за фильм «Социальная сеть»
. Картина рассказывает про «принцессу покера» Молли Блум, создавшую подпольный клуб любителей этой игры. Главную роль играет Джессика Честейн
, в фильме также снимаются Идрис Эльба
, Кевин Костнер
и Майкл Сера
. В российский прокат лента выйдет 11 января.
В эту же дату компания «Централ Партнершип» выпустит фильм Александра Пэйна «Короче»
с Мэттом Дэймоном
– фантастическую историю, рассказывающую о том, как для людей создают новый мини-мир, где представителей среднего класса специально уменьшают (в размере), чтобы они смогли познать радости богатой жизни. В этом году фильм открывал Венецианский кинофестиваль. Кроме Мэтта Дэймона в нем также сыграли Кристоф Вальц
, Кристен Уиг
и Лора Дерн
. Также в пакете компании – фантастический триллер «Аннигиляция»
с Натали Портман
от режиссера «Из машины» Алекса Гарленда
. На российских экранах лента появится 8 марта, в мировой прокат она выходит в конце февраля. В нынешней «оскаровской» гонке она уже участвовать не будет, но не исключено, что в будущем году картина сможет принять участие в наградном сезоне.
Не исключено, что в следующем же сезоне на премии будет претендовать и мелодрама с Вайноной Райдер
и Киану Ривзом Destination Wedding
, которую выпустит в прокат компания «Экспонента». Дата выхода фильма еще не известна, работа над ним пока идет. Локализованное название у картины «Пункт назначения: свадьба», однако, скорее всего, оно изменится. Также в пакете «Экспоненты» байопик «Гонка века»
с Колином Фертом
и Рэйчел Вайс
, он выйдет на российские экраны 1 марта. Кроме того, «Экспонента» выпустит в отечественный прокат 22 февраля фильм «Ева»
с Изабель Юппер
и «Эйфорию»
с Евой Грин
и Алисией Викандер
. Дата релиза последнего пока не известна. Если первый фильм уже уйдет на следующий сезон (в мире он также выходит только в феврале), то второй может быть заявлен и в нынешнем. «Эйфория» была показана в Торонто, с которого по традиции и начинается «гадание» на «Оскар». Там же был показан и ремейк фильма 1973 года «Мотылек»
– с Чарли Ханнэмом
и Рами Малеком
из «Мистера Робота»
в главных ролях. Этот фильм – в пакете компании Megogo, дата релиза его пока не известна. Megogo, кстати, выпустит в российский прокат и нового «Хэллбоя»
, который на этой неделе получил мировую дату релиза 11 января 2019 года.
Другого участника кинофестиваля в Торонто – драму «Недруги»
с Кристианом Бейлом
и Розамунд Пайк
в главных ролях – выпустит в прокат 15 февраля компания «Парадиз». В пакете дистрибьютора также новая работа Вима Вендерса «Погружение»
с Алисией Викандер и Джеймсом Макэвоеем
. На российские экраны фильм выйдет 1 марта, на «оскаровские» номинации он вряд ли будет претендовать, но поклонников классика немецкого кинематографа порадовать вполне сможет.
Много фестивальных релизов и у компании Russian World Vision. Она, в частности, выпустит каннские картины «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке
(25 января), «На пределе»
(15 февраля) Фатиха Акина
с Дайан Крюгер
, отмеченной на фестивале актерской наградой, и «Тебя никогда здесь не было»
(22 марта) Линн Рэмси
, за работу в которой Хоакин Феникс также был отмечен актерской «пальмовой ветвью».
Компания «Вольга» 22 февраля выпустит теперь уже ставший скандальным фильм Ридли Скотта «Все деньги мира»
. Режиссер надеется на участие в наградном сезоне и даже специально в экстренном порядке переснял фильм
, где главную роль сначала играл Кевин Спейси
, с Кристофером Пламмером
. 25 января состоится релиз комедии «Смерть Сталина»
, которая уже успела получить несколько британских кинонаград
, а 8 февраля в отечественный прокат выйдет новый фильм Вуди Аллена «Колесо чудес»
с Кейт Уинслет
и Джастином Тимберлэйком
в главных ролях.
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