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Роберт Родригес вернётся к малобюджетному кино

3 декабря
2017 год

Новости кино >>
3 декабря 2017
Роберт Родригес вспомнил о беспрецедентном успехе своей дебютной картины «Музыкант», которую он снял всего за семь тысяч долларов.

Роберт Родригес

Согласно indieWire, режиссёр затеял проект «Бунтарь без съёмочной группы» (Rebel Without a Crew), участники которого должны снять по фильму с вышеозначенным бюджетом. Работы подобного рода создадут подающие надежду новички Скарлет Морено, Алехандро Монтойя Марин, Бола Огун, Бонни-Кэтлин Райан, Джош Стифтер и сам Родригес.

Обязательными условиями участия являются отсутствие съёмочной группы и две недели на производство. Получившиеся в результате эксперимента фильмы покажут в стрим-сервисе go90 американского оператора связи Verizon.

«Музыкант», вышедший в 1993 году, был внесён в книгу рекордов Гиннесса как самый малобюджетный фильм, чьи сборы превысили миллион долларов. В целом же лента собрала два миллиона. В 2011 году Библиотека Конгресса включила картину в Национальный реестр американских фильмов.
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