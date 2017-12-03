Роберт Родригес вернётся к малобюджетному кино

Роберт Родригес
вспомнил о беспрецедентном успехе своей дебютной картины «Музыкант»
, которую он снял всего за семь тысяч долларов.
Согласно indieWire, режиссёр затеял проект «Бунтарь без съёмочной группы»
(Rebel Without a Crew), участники которого должны снять по фильму с вышеозначенным бюджетом. Работы подобного рода создадут подающие надежду новички Скарлет Морено
, Алехандро Монтойя Марин
, Бола Огун
, Бонни-Кэтлин Райан
, Джош Стифтер
и сам Родригес.
Обязательными условиями участия являются отсутствие съёмочной группы и две недели на производство. Получившиеся в результате эксперимента фильмы покажут в стрим-сервисе go90 американского оператора связи Verizon.
«Музыкант», вышедший в 1993 году, был внесён в книгу рекордов Гиннесса как самый малобюджетный фильм, чьи сборы превысили миллион долларов. В целом же лента собрала два миллиона. В 2011 году Библиотека Конгресса включила картину в Национальный реестр американских фильмов.
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