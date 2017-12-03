Москвичам покажут американский артхаус

С 13 по 17 декабря в Москве пройдёт кинофестиваль американского артхауса 2A17: American Arthouse Film Festival, организованный компанией Arthouse при поддержке Посольства США. Партнёрами смотра выступают Музей современного искусства «Гараж» и Центр Документального кино в Музее Москвы.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, в его программу включены десять фильмов из США, демонстрирующих разнообразие тем, стилей и вопросов, интересующих независимых американских кинематографистов сегодня.
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