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Москвичам покажут американский артхаус

3 декабря
2017 год

Новости кино >>
3 декабря 2017
С 13 по 17 декабря в Москве пройдёт кинофестиваль американского артхауса 2A17: American Arthouse Film Festival, организованный компанией Arthouse при поддержке Посольства США. Партнёрами смотра выступают Музей современного искусства «Гараж» и Центр Документального кино в Музее Москвы.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в его программу включены десять фильмов из США, демонстрирующих разнообразие тем, стилей и вопросов, интересующих независимых американских кинематографистов сегодня.

«Счастливчик»

Зрители смогут посмотреть новый документальный фильм Фредерика Уайзмана «Экслибрис. Нью-Йоркская публичная библиотека», получившую приз за лучшую режиссуру на фестивале «Сандэнс» драму Элайзы Хиттман «Пляжные крысы», фестивальный хит Джона Кэрролла Линча «Счастливчик» с Гарри Дином Стэнтоном и Дэвидом Линчем, «Золотые выходы» Алекса Росса Перри и другие фильмы. Восемь из десяти лент программы будут показаны в России впервые.

С полной программой, материалами по фильмам и расписанием показов можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Все картины будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

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Джон Кэрролл ЛинчДэвид ЛинчГарри Дин Стэнтон

фотографии >>
«Пляжные крысы»
«Экслибрис. Нью-Йоркская публичная библиотека»
«Золотые выходы»
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