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Съёмки фильма о группе Queen приостановлены

3 декабря
2017 год

Новости кино >>
3 декабря 2017
Съёмки биографической картины «Богемная рапсодия» о группе Queen временно приостановлены из-за отсутствия на съёмочной площадке Брайана Сингера, который обязан был вернуться к работе сразу после Дня благодарения.

«20th Century Fox временно приостановила производство "Богемной рапсодии" из-за неожиданной недоступности Брайана Сингера», — приводит сообщение студии издание The Hollywood Reporter.

Рами Малек / Брайан Сингер

Официальной причиной отсутствия режиссёра на съёмках называют семейное обстоятельство, связанное со здоровьем Сингера и его родственников. На самом же деле, поговаривают, всё началось со ссоры режиссёра с исполнителем роли Фредди Меркьюри Рами Малеком, из-за чего продюсеры теперь озабочены поиском другого постановщика. Возможно, они поторопились, поскольку Сингер и раньше исчезал со съёмок. Подобное, например, случалось во время работы над фильмами «Возвращение Супермена» и «Люди Икс: Апокалипсис».

«Богемная рапсодия» должна выйти в прокат 25 декабря 2018 года.
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