Съёмки фильма о группе Queen приостановлены

Съёмки биографической картины «Богемная рапсодия»
о группе Queen временно приостановлены из-за отсутствия на съёмочной площадке Брайана Сингера
, который обязан был вернуться к работе сразу после Дня благодарения.
«20th Century Fox временно приостановила производство "Богемной рапсодии" из-за неожиданной недоступности Брайана Сингера», —
приводит сообщение студии издание The Hollywood Reporter.
Официальной причиной отсутствия режиссёра на съёмках называют семейное обстоятельство, связанное со здоровьем Сингера и его родственников. На самом же деле, поговаривают, всё началось со ссоры режиссёра с исполнителем роли Фредди Меркьюри Рами Малеком
, из-за чего продюсеры теперь озабочены поиском другого постановщика. Возможно, они поторопились, поскольку Сингер и раньше исчезал со съёмок. Подобное, например, случалось во время работы над фильмами «Возвращение Супермена»
и «Люди Икс: Апокалипсис»
.
«Богемная рапсодия» должна выйти в прокат 25 декабря 2018
года.
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