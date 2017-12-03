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Любовь Толкалина и Павел Трубинер снялись в фэнтези

3 декабря
2017 год

Новости кино >>
3 декабря 2017
В Санкт-Петербурге завершаются съёмки полнометражного приключенческого фэнтези «Легенды Петербурга. Ключ времени», сообщает пресс-служба киностудии ЛенДок, ответственной за производство ленты.

Любовь Толкалина и Павел Трубинер снялись в фэнтези
фото: Пресс-служба киностудии ЛенДок

По сюжету мечтательницу Ксюшу, рано оставшуюся без родителей, удочеряет приёмная семья писателя и художницы. Девочке улыбнулась удача. Но враждебные сверхъестественные силы хотят разрушить её счастье. Чёрная зависть и ведьмины чары вступают в противоборство со светлыми желаниями девочки и её магического друга Парамона. Друзья должны победить злое колдовство и запустить часы на башне Петропавловской крепости. Эти часы никогда не должны останавливаться, иначе тёмные силы потустороннего Петербурга захватят и разрушат город.

Съёмки проходили с сентября по декабрь на улицах и в исторических местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В картине заняты Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Марина Казанкова, Артём Ткаченко и Ксения Алексеева.

Фильм выйдет в прокат в 2018 году.
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Легенды Петербурга. Ключ времени

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Любовь Толкалина и Павел Трубинер снялись в фэнтези фотографии
Любовь Толкалина и Павел Трубинер снялись в фэнтези фотографии
Любовь Толкалина и Павел Трубинер снялись в фэнтези фотографии
Любовь Толкалина и Павел Трубинер снялись в фэнтези фотографии
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