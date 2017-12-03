Любовь Толкалина и Павел Трубинер снялись в фэнтези

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Новости кино Netflix приютил «Сабрину — маленькую ведьму» Стриминговый сервис заказал два сезона ремейка популярного сериала.

Новости кино Москвичам покажут американский артхаус С 13 по 17 декабря в столице пройдёт кинофестиваль 2A17: American Arthouse Film Festival.

Ролики фильмов «Гномы в доме» ПараГНОМальные явления в старинном особняке.

Фестивальная колонка «Артдокфест»-2017: Другая жизнь на краю свободы Что смотреть на главном фестивале документального кино

Интервью Джаник Файзиев: «Люди, которые ходят в кинотеатры учить историю, для меня дураки» Главный режиссер и продюсер «Легенды о Коловрате» – о восприятии кино, мужской мощи и женских характерах.

Рецензии на фильмы «Иностранец»: Чан гнева и печали Боевик про мстящего отца с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном