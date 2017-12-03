Любовь Толкалина и Павел Трубинер снялись в фэнтези

В Санкт-Петербурге завершаются съёмки полнометражного приключенческого фэнтези «Легенды Петербурга. Ключ времени», сообщает пресс-служба киностудии ЛенДок, ответственной за производство ленты.
фото: Пресс-служба киностудии ЛенДок
По сюжету мечтательницу Ксюшу, рано оставшуюся без родителей, удочеряет приёмная семья писателя и художницы. Девочке улыбнулась удача. Но враждебные сверхъестественные силы хотят разрушить её счастье. Чёрная зависть и ведьмины чары вступают в противоборство со светлыми желаниями девочки и её магического друга Парамона. Друзья должны победить злое колдовство и запустить часы на башне Петропавловской крепости. Эти часы никогда не должны останавливаться, иначе тёмные силы потустороннего Петербурга захватят и разрушат город.
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