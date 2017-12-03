Netflix приютил «Сабрину — маленькую ведьму»

Ремейк «Сабрины — маленькой ведьмы»
ушёл из-под носа телеканала The CW, который задумывал его как спин-офф своего популярного сериала «Ривердейл»
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Согласно Variety, два 10-серийных сезона телешоу по комиксу The Chilling Adventures Of Sabrina издательства Archie Comics заказал стриминговый сервис Netflix. За производство отвечает Warner Bros. TV, а исполнительными продюсерами числятся сценарист и режиссёр пилота Роберто Агирре-Сакаса
, Грег Берланти
, Ли Толанд Кригер
и Сара Шахтер
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Создатели обещают, что новая версия будет выполнена в духе классических хорроров «Изгоняющий дьявола»
и «Ребёнок Розмари»
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«Сабрина — маленькая ведьма» с Мелиссой Джоан Харт
в главной роли выходила с 1996 по 2004 год, продержавшись семь сезонов. Показ первого эпизода молодёжного триллера «Ривердейл» состоялся в январе уходящего года и в настоящий момент насчитывает два сезона.
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