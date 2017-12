Netflix приютил «Сабрину — маленькую ведьму»

Ремейк «Сабрины — маленькой ведьмы» ушёл из-под носа телеканала The CW, который задумывал его как спин-офф своего популярного сериала «Ривердейл» Согласно Variety, два 10-серийных сезона телешоу по комиксу The Chilling Adventures Of Sabrina издательства Archie Comics заказал стриминговый сервис Netflix. За производство отвечает Warner Bros. TV, а исполнительными продюсерами числятся сценарист и режиссёр пилотаСоздатели обещают, что новая версия будет выполнена в духе классических хорроров «Изгоняющий дьявола» «Сабрина — маленькая ведьма» с Мелиссой Джоан Харт в главной роли выходила с 1996 по 2004 год, продержавшись семь сезонов. Показ первого эпизода молодёжного триллера «Ривердейл» состоялся в январе уходящего года и в настоящий момент насчитывает два сезона.