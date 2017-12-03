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Netflix приютил «Сабрину — маленькую ведьму»

3 декабря
2017 год

Новости кино >>
3 декабря 2017
Ремейк «Сабрины — маленькой ведьмы» ушёл из-под носа телеканала The CW, который задумывал его как спин-офф своего популярного сериала «Ривердейл».

Netflix приютил «Сабрину — маленькую ведьму»

Согласно Variety, два 10-серийных сезона телешоу по комиксу The Chilling Adventures Of Sabrina издательства Archie Comics заказал стриминговый сервис Netflix. За производство отвечает Warner Bros. TV, а исполнительными продюсерами числятся сценарист и режиссёр пилота Роберто Агирре-Сакаса, Грег Берланти, Ли Толанд Кригер и Сара Шахтер.

Создатели обещают, что новая версия будет выполнена в духе классических хорроров «Изгоняющий дьявола» и «Ребёнок Розмари».

«Сабрина — маленькая ведьма» с Мелиссой Джоан Харт в главной роли выходила с 1996 по 2004 год, продержавшись семь сезонов. Показ первого эпизода молодёжного триллера «Ривердейл» состоялся в январе уходящего года и в настоящий момент насчитывает два сезона.
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