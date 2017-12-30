Роберу Оссейну исполнилось 90 лет

Сегодня, 30 декабря
, отмечает 90
-летие популярный французский актёр театра и кино, режиссёр, продюсер и художественный руководитель парижского театра «Мариньи» Робер Оссейн
, прославившийся ролью графа Тулузского Жоффрея де Пейрака
в экранизациях Бернара Бордери
пяти романов Анн
и Сержа Голон
об Анжелике
.
Абрахам Гусейнов
родился 30 декабря 1927
года в Париже. Его отец — скрипач и композитор Андре Оссейн
, впоследствии писавший музыку для фильмов сына. Мать — пианистка и комедийная театральная актриса Анна Минковская
. Оба до Октябрьской революции проживали на территории Российской империи.
Благодаря матери Робер с детства хорошо говорил по-русски. С 15 лет занимался в студии при театре «Старая голубятня»
. Закончил курсы Рене Симона
и Тани Балашовой
, выступал на сцене. Особую популярность имел в «театре ужасов» — «Гран гиньоле»
, где был постановщиком ряда спектаклей. Уже будучи известным киноактёром он не терял связи с театром. В частности, с 1970-го по 1979-й возглавлял Национальный Народный театр
в Реймсе, потом в Париже во дворце спорта ставил свои эпопеи с огромными массовками: «Дантон и Робеспьер»
, «Человек по имени Иисус»
, «Собор Парижской Богоматери»
. Он также поставил для Жана-Поля Бельмондо «Кина»
и «Сирано де Бержерака»
.
В кино дебютировал ещё в 1948 году, сыграв эпизодические роли в фильмах «Воспоминания не продаются»
, «Хромой дьявол»
и «Глазами воспоминаний»
. Более заметный образ он создал в картине «Набережная блондинок»
, снятой в 1954-м, а через год снял свой первый фильм «Негодяи попадут в ад»
, в котором сыграла его первая жена Марина Влади
.
Всего на счету мастера 115
актёрских работ в кино и на телевидении. В частности, Оссейн сыграл «французского Раскольникова» — Рене Брюнеля — в «Преступлении и наказании» Жоржа Лампена
, где Влади вовлотила образ «французской Сони Мармеладовой» — Лили Марселен. Снимался у таких известных режиссёров, как Роже Вадим
(«Никогда не знаешь»
, «Порок и добродетель»
, «Дон Жуан 73»
), Кристиан-Жак
(«Вторая истина»
), Клод Отан-Лара
(«Убийца»
), Жорж Лотнер
(«Профессионал»
), Клод Лелуш
(«Болеро»
), Дени де ла Пательер
(«Запрещённые священники»
) и многие другие. С Мишель Мерсье
работал восемь раз: пять раз в «Анжелике», а также в фильмах «Вторая истина», «Гром небесный»
и «Верёвка и кольт»
.
Робер Оссейн поставил 24
картины, среди которых «Смерть убийцы»
, «Вампир из Дюссельдорфа»
, «Точка падения»
, «Круги под глазами»
и «Я убил Распутина»
. В 1982 сделал экранизацию романа Виктора Гюго «Отверженные»
, где в роли Эпонины снял свою третью жену Кандис Пату
. Играл во многих своих фильмах. Последней его работой является телевизионная драма «Женщина по имени Мари»
, которую он снял в 2013 году.
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