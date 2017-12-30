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Роберу Оссейну исполнилось 90 лет

30 декабря
2017 год

Новости кино >>
30 декабря 2017
Сегодня, 30 декабря, отмечает 90-летие популярный французский актёр театра и кино, режиссёр, продюсер и художественный руководитель парижского театра «Мариньи» Робер Оссейн, прославившийся ролью графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях Бернара Бордери пяти романов Анн и Сержа Голон об Анжелике.

Роберу Оссейну исполнилось 90 лет

Абрахам Гусейнов родился 30 декабря 1927 года в Париже. Его отец — скрипач и композитор Андре Оссейн, впоследствии писавший музыку для фильмов сына. Мать — пианистка и комедийная театральная актриса Анна Минковская. Оба до Октябрьской революции проживали на территории Российской империи.

Благодаря матери Робер с детства хорошо говорил по-русски. С 15 лет занимался в студии при театре «Старая голубятня». Закончил курсы Рене Симона и Тани Балашовой, выступал на сцене. Особую популярность имел в «театре ужасов» — «Гран гиньоле», где был постановщиком ряда спектаклей. Уже будучи известным киноактёром он не терял связи с театром. В частности, с 1970-го по 1979-й возглавлял Национальный Народный театр в Реймсе, потом в Париже во дворце спорта ставил свои эпопеи с огромными массовками: «Дантон и Робеспьер», «Человек по имени Иисус», «Собор Парижской Богоматери». Он также поставил для Жана-Поля Бельмондо «Кина» и «Сирано де Бержерака».

С Мариной Влади

В кино дебютировал ещё в 1948 году, сыграв эпизодические роли в фильмах «Воспоминания не продаются», «Хромой дьявол» и «Глазами воспоминаний». Более заметный образ он создал в картине «Набережная блондинок», снятой в 1954-м, а через год снял свой первый фильм «Негодяи попадут в ад», в котором сыграла его первая жена Марина Влади.

Всего на счету мастера 115 актёрских работ в кино и на телевидении. В частности, Оссейн сыграл «французского Раскольникова» — Рене Брюнеля — в «Преступлении и наказании» Жоржа Лампена, где Влади вовлотила образ «французской Сони Мармеладовой» — Лили Марселен. Снимался у таких известных режиссёров, как Роже Вадим («Никогда не знаешь», «Порок и добродетель», «Дон Жуан 73»), Кристиан-Жак («Вторая истина»), Клод Отан-Лара («Убийца»), Жорж Лотнер («Профессионал»), Клод Лелуш («Болеро»), Дени де ла Пательер («Запрещённые священники») и многие другие. С Мишель Мерсье работал восемь раз: пять раз в «Анжелике», а также в фильмах «Вторая истина», «Гром небесный» и «Верёвка и кольт».

С Мишель Мерсьё

Робер Оссейн поставил 24 картины, среди которых «Смерть убийцы», «Вампир из Дюссельдорфа», «Точка падения», «Круги под глазами» и «Я убил Распутина». В 1982 сделал экранизацию романа Виктора Гюго «Отверженные», где в роли Эпонины снял свою третью жену Кандис Пату. Играл во многих своих фильмах. Последней его работой является телевизионная драма «Женщина по имени Мари», которую он снял в 2013 году.
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Анжелика - маркиза ангеловАнжелика в гневеАнжелика и корольАнжелика и султанБолероВерёвка и кольтВторая истинаГлазами воспоминанийГром небесныйДон Жуан 73Запрещенные священникиКруги под глазамиНегодяи попадут в адНеукротимая АнжеликаОтверженныеПорок и добродетельПреступление и наказаниеПрофессионалУбийцаХромой дьяволЯ убил Распутина

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обсуждение >>
№ 3
nord   30.12.2017 - 18:49
Ещё больше лет жизни и здоровья! Фильмы про Анжелику незабываемы с детства. читать далее>>
№ 2
слон тЕлефан   30.12.2017 - 15:54
здоровья ему! читать далее>>
№ 1
Т-татьян@   30.12.2017 - 15:05
Замечательный актер. Люблю даже негодяев, которых он часто играл. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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