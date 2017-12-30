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В Москве и Санкт-Петербурге покажут фильм «Тоня против всех» с Марго Робби

30 декабря
2017 год

Новости кино >>
30 декабря 2017
В рамках фестиваля WhyNot Movie на новогодних каникулах зрителям представят рождественскую кинопрограмму, сообщает пресс-служба организатора смотра Cool Connections.

«Тоня против всех»

Показы начнутся со спортивной драмы «Тоня против всех», в которой Марго Робби предстанет в образе печально известной американской фигуристки Тони Хардинг. Кино расскажет о том, как оторва и хулиганка, вышедшая на лёд в три года, автогонщица и охотница, бросившая школу ради спортивной карьеры, превратилась из любимицы спортивных хроник в героиню хроник скандальных. Фильм можно будет посмотреть 4 января в московском киноцентре «Каро Октябрь» и 8 января в петербургской «Авроре».

6 января в столичном киноцентре «Каро Октябрь», петербургском Кино&Театр в «Англетере» и новосибирском кинотеатре «Победа» будет представлена новая работа Тодда Хэйнса «Мир, полный чудес», представляющая собой сказочное приключение двух подростков из разных веков. Бену и Роуз по 12 лет, оба они из неполных семей: Бен никогда не знал своего отца, Роуз выросла без материнской опеки. Их жизни и судьбы разделяет полвека, но однажды они волшебным образом пересекутся.

Кроме того, состоится показ фильма Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем» с Арми Хаммером. С 3 по 8 января ленту покажут в «Каро Октябрь», 3 января — в санкт-петербургской «Авроре» и ярославском киноклубе «Нефть», а 10 января — в кинотеатре «Большой» в Ростове-на-Дону. Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием можно здесь.
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Лука ГуаданьиноМарго РоббиЭрми ХаммерТодд Хэйнс
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«Тоня против всех»
«Мир, полный чудес»
«Мир, полный чудес»
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