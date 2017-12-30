Вячеслава Тельнова прочат на пост генерального директора Госфильмофонда

Российские кинематографисты видят на посту генерального директора Госфильмофонда России Вячеслава Тельнова
, который на данный момент является директором департамента кинематографии Минкультуры России.
«Новая газета»
опубликовала открытое письмо Дмитрию Медведеву
, подписанное такими известными представителями отечественного кино, как Андрей Кончаловский
, Никита Михалков
, Карен Шахназаров
, Фёдор Бондарчук
, Владимир Бортко
, Алексей Герман-младший
, Сергей Мирошниченко
, Павел Лунгин
, Валерий Тодоровский
, Владимир Хотиненко
, Алексей Учитель
и многие другие.
Кинематографисты обратились к премьер-министру с просьбой о назначении Тельнова на должность гендиректора главного киноархива страны из-за того, что старший куратор Госфильмофонда России Пётр Багров
был вынужден покинуть свой пост.
В письме отмечается, что «в последнее время руководство Госфильмофонда постоянно и справедливо подвергается критике общественности за отсутствие конструктивного диалога с кинематографистами, потерю ключевых научных специалистов, финансирование дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда, а также категорическое неприятие современных технологий»
. Кинематографисты поддержали решение премьер-министра, принятого им в ходе заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, состоявшегося под его председательством 19 декабря, «о необходимости учёта мнения кинематографической общественности при выборе кандидата на должность генерального директора Госфильмофонда России»
, и считают, что «момент истины настал»
.
Тельнов, как заверяют просители, пользуется «безусловным авторитетом в кинематографической отрасли»
и способен «вывести деятельность крупнейшего киноархива мира на принципиально новый уровень»
.
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