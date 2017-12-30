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Вячеслава Тельнова прочат на пост генерального директора Госфильмофонда

30 декабря
2017 год

Новости кино >>
30 декабря 2017
Российские кинематографисты видят на посту генерального директора Госфильмофонда России Вячеслава Тельнова, который на данный момент является директором департамента кинематографии Минкультуры России.

Вячеслав Тельнов

«Новая газета» опубликовала открытое письмо Дмитрию Медведеву, подписанное такими известными представителями отечественного кино, как Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Герман-младший, Сергей Мирошниченко, Павел Лунгин, Валерий Тодоровский, Владимир Хотиненко, Алексей Учитель и многие другие.

Кинематографисты обратились к премьер-министру с просьбой о назначении Тельнова на должность гендиректора главного киноархива страны из-за того, что старший куратор Госфильмофонда России Пётр Багров был вынужден покинуть свой пост.

Вячеслава Тельнова прочат на пост генерального директора Госфильмофонда

В письме отмечается, что «в последнее время руководство Госфильмофонда постоянно и справедливо подвергается критике общественности за отсутствие конструктивного диалога с кинематографистами, потерю ключевых научных специалистов, финансирование дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда, а также категорическое неприятие современных технологий». Кинематографисты поддержали решение премьер-министра, принятого им в ходе заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, состоявшегося под его председательством 19 декабря, «о необходимости учёта мнения кинематографической общественности при выборе кандидата на должность генерального директора Госфильмофонда России», и считают, что «момент истины настал».

Тельнов, как заверяют просители, пользуется «безусловным авторитетом в кинематографической отрасли» и способен «вывести деятельность крупнейшего киноархива мира на принципиально новый уровень».
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