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Сам себя не похвалишь: 30 самых интересных текстов редакции за 2017-й

31 декабря
2017 год

Новости кино >>
31 декабря 2017
К десятилетию портала Кино-Театр.ру в муках отобрал 50 лучших материалов за столь долгий срок. Любить свою работу не кокетство, поэтому мы решили подводить итоги не только среди фильмов и сериалов, но отметить те статьи, которые кажется нам в этом году важными.

Сам себя не похвалишь: 30 самых интересных текстов редакции за 2017-й


Рецензии:

«Аритмия»
Борис Хлебников доказывает, что можно снимать человеколюбивое кино без патоки.

«Большой»
Екатерина Барабаш против одного из самых ожидаемых фильмов этого негласного года российского кино (который оказался пшиком).

«Патерсон»
«Поэтическая» рецензия на поэтический фильм Джима Джармуша

«Матильда»
Мария Токмашева против самого скандального фильма года (который оказался никаким не скандальным).

«Логан»
Алексей Филиппов против одного из самых расхваленных кинокомиксов года.

«ВМАЯКОВСКИЙ»
Редкий текст про необычный фильм Александра Шейна о знаменитом футуристе.

«Дюнкерк»
Кристофер Нолан снял головокружительный, гуманный и пафосный фильм о войне.

Сам себя не похвалишь: 30 самых интересных текстов редакции за 2017-й

Обзоры сериалов:

«Анна Каренина»
Раскритикованная многими экранизация Толстого от Карена Шахназарова оказалась не так плоха (и даже вполне концептуальна).

«Большая маленькая ложь»
Женя Шабынина вытряхивает скелеты из шкафов несчастливых семей вместе с одним из самых обсуждаемых сериалов года.

«Ольга»
Мария Токмашева про по-прежнему один из самых интересных российских сериалов.

«Физрук»
Евгений Ткачев рассуждает о переменах, происходящих с другим любимцем критиков.

10 иностранных мультсериалов
Приятный бонус: подборка для взрослых и детей (кое-что - только для взрослых).

Сам себя не похвалишь: 30 самых интересных текстов редакции за 2017-й

Главная тема:

Маньяки в кино
Дмитрий Карпюк рассказывает об эволюции этого жуткого образа в истории кино.

Кинг Конг
Алексей Филиппов отследил историю гигантской обезьяны и постарался связать её эволюцию с историческим контекстом.

История Пилы
Денис Салтыков рассказывает о том, как родилась франщиза, почему стала популярной, а теперь рискует вернуться в топ снова.

Борис Хлебников
Мария Токмашева рассказывает о свободном плавании самого тихого из «новых тихих».

Стивен Содерберг
Алексей Филиппов описывает творческий путь великого комбинатора и реконструктора.

13 хоррормейкеров
Макс Милиан вспомнил самых влиятельных режиссеров жанра ужасов.

Молодые российские режиссеры
Вдохновленные успехом дебютантов на «Кинотавре», собрали самых амбициозных отечественных постановщиков до 33 лет.

Эдгар Райт
Алексей Филиппов признается в любви творчеству английского гика (и делится редкими подробностями про его дебютный вестерн).

20 отличных американских фильмов из 70-х
Известные и не слишком очевидные ленты живых классиков, звезд Нового Голливуда и не только.

Экранизации Агаты Кристи
Рай для поклонников детективов.

Том Стоппард
Гид по плодотворным отношениям известного драматурга и кинематографа.

Эротический топ Павла Руминова
Российский режиссер делится сокровенным.

Сам себя не похвалишь: 30 самых интересных текстов редакции за 2017-й

Интервью:
Кантемир Балагов: «До учебы у Сокурова я ничего не читал».

Владимир Хотиненко в день рождения рассказывает о восьми любимых фильмах.

Тьерри Фремо: «Люмьеры были не только изобретателями кино, но еще и настоящими режиссерами».


Фестивальное кино:

Краткий рассказ о феномене якутского кино.

Краткая история фестиваля Sundance - кузницы американского независимого.

Программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева рассказывает о том, как работает Пусанский кинофестиваль.

Сам себя не похвалишь: 30 самых интересных текстов редакции за 2017-й

Ну а наших дорогих читателей мы поздравляем с наступающим Новым годом, желаем хороших фильмов, интересных дискуссий и домашнего уюта!
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Сам себя не похвалишь: 30 самых интересных текстов редакции за 2017-й фотографии
Сам себя не похвалишь: 30 самых интересных текстов редакции за 2017-й фотографии
Сам себя не похвалишь: 30 самых интересных текстов редакции за 2017-й фотографии
Сам себя не похвалишь: 30 самых интересных текстов редакции за 2017-й фотографии
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