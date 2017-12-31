Сам себя не похвалишь: 30 самых интересных текстов редакции за 2017-й

К десятилетию портала Кино-Театр.ру в муках отобрал 50 лучших материалов за столь долгий срок. Любить свою работу не кокетство, поэтому мы решили подводить итоги не только среди фильмов и сериалов, но отметить те статьи, которые кажется нам в этом году важными.
Рецензии
:
«Аритмия
»
Борис Хлебников доказывает, что можно снимать человеколюбивое кино без патоки.
«Большой
»
Екатерина Барабаш против одного из самых ожидаемых фильмов этого негласного года российского кино (который оказался пшиком).
«Патерсон
»
«Поэтическая» рецензия на поэтический фильм Джима Джармуша
«Матильда
»
Мария Токмашева против самого скандального фильма года (который оказался никаким не скандальным).
«Логан
»
Алексей Филиппов против одного из самых расхваленных кинокомиксов года.
«ВМАЯКОВСКИЙ
»
Редкий текст про необычный фильм Александра Шейна о знаменитом футуристе.
«Дюнкерк
»
Кристофер Нолан снял головокружительный, гуманный и пафосный фильм о войне.
Обзоры сериалов
:
«Анна Каренина
»
Раскритикованная многими экранизация Толстого от Карена Шахназарова оказалась не так плоха (и даже вполне концептуальна).
«Большая маленькая ложь
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Женя Шабынина вытряхивает скелеты из шкафов несчастливых семей вместе с одним из самых обсуждаемых сериалов года.
«Ольга
»
Мария Токмашева про по-прежнему один из самых интересных российских сериалов.
«Физрук
»
Евгений Ткачев рассуждает о переменах, происходящих с другим любимцем критиков.
10 иностранных мультсериалов
Приятный бонус: подборка для взрослых и детей (кое-что - только для взрослых).
Главная тема:
Маньяки в кино
Дмитрий Карпюк рассказывает об эволюции этого жуткого образа в истории кино.
Кинг Конг
Алексей Филиппов отследил историю гигантской обезьяны и постарался связать её эволюцию с историческим контекстом.
История Пилы
Денис Салтыков рассказывает о том, как родилась франщиза, почему стала популярной, а теперь рискует вернуться в топ снова.
Борис Хлебников
Мария Токмашева рассказывает о свободном плавании самого тихого из «новых тихих».
Стивен Содерберг
Алексей Филиппов описывает творческий путь великого комбинатора и реконструктора.
13 хоррормейкеров
Макс Милиан вспомнил самых влиятельных режиссеров жанра ужасов.
Молодые российские режиссеры
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Алексей Филиппов признается в любви творчеству английского гика (и делится редкими подробностями про его дебютный вестерн).
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Интервью:
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Фестивальное кино:
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Краткая история фестиваля Sundance - кузницы американского независимого
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Программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева рассказывает о том, как работает Пусанский кинофестиваль.
Ну а наших дорогих читателей мы поздравляем с наступающим Новым годом, желаем хороших фильмов, интересных дискуссий и домашнего уюта!
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