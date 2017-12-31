Сам себя не похвалишь: 30 самых интересных текстов редакции за 2017-й

Борис Хлебников доказывает, что можно снимать человеколюбивое кино без патоки.Екатерина Барабаш против одного из самых ожидаемых фильмов этого негласного года российского кино (который оказался пшиком).«Поэтическая» рецензия на поэтический фильм Джима ДжармушаМария Токмашева против самого скандального фильма года (который оказался никаким не скандальным).Алексей Филиппов против одного из самых расхваленных кинокомиксов года.Редкий текст про необычный фильм Александра Шейна о знаменитом футуристе.Кристофер Нолан снял головокружительный, гуманный и пафосный фильм о войне.Раскритикованная многими экранизация Толстого от Карена Шахназарова оказалась не так плоха (и даже вполне концептуальна).Женя Шабынина вытряхивает скелеты из шкафов несчастливых семей вместе с одним из самых обсуждаемых сериалов года.Мария Токмашева про по-прежнему один из самых интересных российских сериалов.Евгений Ткачев рассуждает о переменах, происходящих с другим любимцем критиков.Приятный бонус: подборка для взрослых и детей (кое-что - только для взрослых).Дмитрий Карпюк рассказывает об эволюции этого жуткого образа в истории кино.Алексей Филиппов отследил историю гигантской обезьяны и постарался связать её эволюцию с историческим контекстом.Денис Салтыков рассказывает о том, как родилась франщиза, почему стала популярной, а теперь рискует вернуться в топ снова.Мария Токмашева рассказывает о свободном плавании самого тихого из «новых тихих».Алексей Филиппов описывает творческий путь великого комбинатора и реконструктора.Макс Милиан вспомнил самых влиятельных режиссеров жанра ужасов.Вдохновленные успехом дебютантов на «Кинотавре», собрали самых амбициозных отечественных постановщиков до 33 лет.Алексей Филиппов признается в любви творчеству английского гика (и делится редкими подробностями про его дебютный вестерн).Известные и не слишком очевидные ленты живых классиков, звезд Нового Голливуда и не только.Рай для поклонников детективов.Гид по плодотворным отношениям известного драматурга и кинематографа.Российский режиссер делится сокровенным.Интервью:Ну а наших дорогих читателей мы поздравляем с наступающим Новым годом, желаем хороших фильмов, интересных дискуссий и домашнего уюта!