Энтони Хопкинс отмечает юбилей

Сегодня, 31 декабря
, исполнилось 80
лет выдающемуся британскому актёру театра и кино Сэру Энтони Хопкинсу
, прославившемуся ролью Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят» Джонатана Демми
.
Энтони Хопкинс
родился 31 декабря 1937
года в городе Порт-Толбот (графство Уэльс). Отец мальчика, булочник, отправил его в дорогую частную школу, где маленький Тони чувствовал себя одиноко и в знак протеста плохо учился. Единственное, чем он, по собственному признанию, занимался — это игрой на рояле и передразниванием учителей. После школы родители отправили сына в колледж музыки и драмы в Кардиффе, где его способностям был дан выход. Любимец соучеников, фокусник и клоун, он продолжил актерское образование в Королевской академии драматического искусства, которую окончил в 1963 году. Начинал в качестве актёра на провинциальной сцене, а в 1967-м вошёл в труппу Британского национального театра
, где проработал до 1970-го. Мастер не только играл в спектаклях таких известных режиссёров, как Линдсей Андерсон
, Лоуренс Оливье
и Тони Ричардсон
, но и сам осуществил несколько постановок.
В кино дебютировал в 1968 году, сыграв в картине Энтони Харви «Лев зимой»
принца Ричарда, будущего короля Львиное Сердце. Всего на счету мэтра более 130
ролей в кино и на телевидении, многие из которых не нуждаются в представлении. Это и Ганнибал Лектер в серии экранизаций триллеров Томаса Харриса
, и Один в марвеловских кинокомиксах про Тора
, и Роберт Форд в фантастическом сериале «Мир Дикого Запада»
, и Корки Уинтерс (он же Весёлый Толстяк) в «Магии» Ричарда Аттенборо
, и доктор Фредерик Тревес в «Человеке-слоне» Дэвида Линча
, и Генри Уилкокс в драме Джеймса Айвори «Усадьба Хауардс-Энд»
, и Ван Хельсинг в «Дракуле Брэма Стокера» Фрэнсиса Форда Копполы
, и Стивенс в мелодраме «На исходе дня»
, и многие другие незабываемые персонажи. Кроме того, Хопкинс в 1995 году поставил фильм «Август»
по мотивам чеховского «Дяди Вани»
.
Обладатель множества наград, среди которых «Оскар», премия BAFTA и «Сатурн» за роль Ганнибала Лектера, а также Приз нью-йоркских критиков за образ психиатра Дайзерта в пьесе «Эквус»
, «Эмми» за Адольфа Гитлера в «Бункере»
, приз ММКФ за «Чаринг Кросс Роуд, 84»
и награда за выдающиеся персональные достижения на фестивале в Сан-Себастьяне. В 1987 году актёр получил от королевы Елизаветы рыцарское звание. Таким образом были оценены его многочисленные заслуги в искусстве и популяризация Великобритании во всём мире.
обсуждение >>