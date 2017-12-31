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Энтони Хопкинс отмечает юбилей

31 декабря
2017 год

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31 декабря 2017
Сегодня, 31 декабря, исполнилось 80 лет выдающемуся британскому актёру театра и кино Сэру Энтони Хопкинсу, прославившемуся ролью Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят» Джонатана Демми.

Энтони Хопкинс отмечает юбилей

Энтони Хопкинс родился 31 декабря 1937 года в городе Порт-Толбот (графство Уэльс). Отец мальчика, булочник, отправил его в дорогую частную школу, где маленький Тони чувствовал себя одиноко и в знак протеста плохо учился. Единственное, чем он, по собственному признанию, занимался — это игрой на рояле и передразниванием учителей. После школы родители отправили сына в колледж музыки и драмы в Кардиффе, где его способностям был дан выход. Любимец соучеников, фокусник и клоун, он продолжил актерское образование в Королевской академии драматического искусства, которую окончил в 1963 году. Начинал в качестве актёра на провинциальной сцене, а в 1967-м вошёл в труппу Британского национального театра, где проработал до 1970-го. Мастер не только играл в спектаклях таких известных режиссёров, как Линдсей Андерсон, Лоуренс Оливье и Тони Ричардсон, но и сам осуществил несколько постановок.

В кино дебютировал в 1968 году, сыграв в картине Энтони Харви «Лев зимой» принца Ричарда, будущего короля Львиное Сердце. Всего на счету мэтра более 130 ролей в кино и на телевидении, многие из которых не нуждаются в представлении. Это и Ганнибал Лектер в серии экранизаций триллеров Томаса Харриса, и Один в марвеловских кинокомиксах про Тора, и Роберт Форд в фантастическом сериале «Мир Дикого Запада», и Корки Уинтерс (он же Весёлый Толстяк) в «Магии» Ричарда Аттенборо, и доктор Фредерик Тревес в «Человеке-слоне» Дэвида Линча, и Генри Уилкокс в драме Джеймса Айвори «Усадьба Хауардс-Энд», и Ван Хельсинг в «Дракуле Брэма Стокера» Фрэнсиса Форда Копполы, и Стивенс в мелодраме «На исходе дня», и многие другие незабываемые персонажи. Кроме того, Хопкинс в 1995 году поставил фильм «Август» по мотивам чеховского «Дяди Вани».

Обладатель множества наград, среди которых «Оскар», премия BAFTA и «Сатурн» за роль Ганнибала Лектера, а также Приз нью-йоркских критиков за образ психиатра Дайзерта в пьесе «Эквус», «Эмми» за Адольфа Гитлера в «Бункере», приз ММКФ за «Чаринг Кросс Роуд, 84» и награда за выдающиеся персональные достижения на фестивале в Сан-Себастьяне. В 1987 году актёр получил от королевы Елизаветы рыцарское звание. Таким образом были оценены его многочисленные заслуги в искусстве и популяризация Великобритании во всём мире.
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