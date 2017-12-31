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Премьера сериала «Криптон» намечена на март 2018 года

31 декабря
2017 год

Новости кино >>
31 декабря 2017
Премьера сериала Дэвида С. Гойера «Криптон», в котором пойдёт рассказ о деде Супермена, состоится 21 марта наступающего года. Об этом в своём блоге сообщил канал SyFy.

Премьера сериала «Криптон» намечена на март 2018 года

Основой для шоу послужила мини-серия комиксов «Мир Криптона», посвящённая династии Элов, которая была издана в конце 1980-х. Идею адаптации придумали Гойер и Иэн Голдберг, выступивший автором сценария пилота. Режиссёрское кресло первого эпизода занял Колм Маккарти.

Зрителю поведают о событиях, развернувшихся 200 лет назад, в результате которых деду Человека из Стали пришлось спасать дом Элов от позора, а родную планету — от хаоса.

В образе Сиг-Эла предстанет Кэмерон Кафф. Литу Зод, дочь генерала Алуры Зода, играет Джорджина Кэмпбелл. Компанию им составили Иэн Макэлайнни, Эллиот Коуэн, Расмус Хардикер, Уоллис Дэй и другие актёры.
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