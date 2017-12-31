Премьера сериала «Криптон» намечена на март 2018 года

Премьера сериала Дэвида С. Гойера «Криптон»
, в котором пойдёт рассказ о деде Супермена, состоится 21 марта
наступающего года. Об этом в своём блоге сообщил
канал SyFy.
Основой для шоу послужила мини-серия комиксов «Мир Криптона»
, посвящённая династии Элов, которая была издана в конце 1980-х. Идею адаптации придумали Гойер и Иэн Голдберг
, выступивший автором сценария пилота. Режиссёрское кресло первого эпизода занял Колм Маккарти
.
Зрителю поведают о событиях, развернувшихся 200 лет назад, в результате которых деду Человека из Стали пришлось спасать дом Элов от позора, а родную планету — от хаоса.
В образе Сиг-Эла предстанет Кэмерон Кафф
. Литу Зод, дочь генерала Алуры Зода, играет Джорджина Кэмпбелл
. Компанию им составили Иэн Макэлайнни
, Эллиот Коуэн
, Расмус Хардикер
, Уоллис Дэй
и другие актёры.
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