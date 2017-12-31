Картина «Убийство священного оленя» возглавила список самых недооцененных фильмов 2017 года

Стали известны самые недооцененные фильмы уходящего года.
Журнал Variety
представил читателям 13
картин, которым не удалось возглавить прокат 2017-го даже при наличии высоких оценок кинокритиков.
На первом месте в списке числится «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса
. Ленте не повезло с дистрибьютором, который отдал предпочтение другим релизам. Следом за фильмом Лантимоса
идёт «Затерянный город Z» Джеймса Грэя
, а замыкает шествие лидеров этого печального топа «Битва полов»
с Эммой Стоун
.
Помимо вышеназванных лент, в список также вошли картины «Сильнее»
, «Ферма "Мадбаунд"»
, «Патти Кейкс»
, «Пляжные крысы»
, «120 ударов в минуту»
, «История призрака»
, «Персональный покупатель»
, «Хорошее время»
, «Их звёздный час»
и «На пределе»
.
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