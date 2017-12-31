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Картина «Убийство священного оленя» возглавила список самых недооцененных фильмов 2017 года

31 декабря
2017 год

Новости кино >>
31 декабря 2017
Стали известны самые недооцененные фильмы уходящего года.

Журнал Variety представил читателям 13 картин, которым не удалось возглавить прокат 2017-го даже при наличии высоких оценок кинокритиков.

«Затерянный город Z»

На первом месте в списке числится «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса. Ленте не повезло с дистрибьютором, который отдал предпочтение другим релизам. Следом за фильмом Лантимоса идёт «Затерянный город Z» Джеймса Грэя, а замыкает шествие лидеров этого печального топа «Битва полов» с Эммой Стоун.

Помимо вышеназванных лент, в список также вошли картины «Сильнее», «Ферма "Мадбаунд"», «Патти Кейкс», «Пляжные крысы», «120 ударов в минуту», «История призрака», «Персональный покупатель», «Хорошее время», «Их звёздный час» и «На пределе».
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