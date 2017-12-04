Джеффри Раш
покинул пост президента Австралийской академии кинематографа и телевидения (AACTA) за несколько дней до церемонии вручения её премий в результате очередного скандала а ля Харви Вайнштейн
, сообщает Deadline.
На актёра пожаловалась Сиднейская театральная компания, ссылаясь на некую актрису, игравшую в 2015-2016 годы с Рашем в «Короле Лире»
. Разумеется, речь идёт о «неподобающем поведении»
, т.е. сексуальных домогательствах.
Отставка Раша, по его словам, продлится до тех пор, пока ситуация не прояснится. Актёр, отрицающий обвинения, пришёл к выводу, что следует оградить коллег от какой-либо причастности к данной оказии.
Академия с пониманием отнеслась к решению мастера: «Мы глубоко обеспокоены ситуацией и придерживаемся мнения, которое уважает право Джеффри на презумпцию невиновности».
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