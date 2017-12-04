Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джеймс Франко сыграет автора «Щедрого дерева»

4 декабря
2017 год

Новости кино >>
4 декабря 2017
Джеймс Франко воплотит образ известного детского писателя, поэта, музыканта и карикатуриста Шела Силверстайна в биографической ленте «Мальчик по имени Шел».

Джеймс Франко сыграет автора «Щедрого дерева»

Согласно Deadline, картина поведает зрителям о непростом жизненном пути создателя известной детской книги «Щедрое дерево» и цикла поэм «Где кончается тротуар», которого не стало в 1999 году.

Сценарий пишут Крис Шейфер и Пол Викнейр на основе книги Лизы Рогак «Мальчик по имени Шел». Режиссёром картины заявлен сам Франко, а продюсерами числятся Дэйв Франко, Винс Джоливетт и Адриан Альперович.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джеймс Франко размножится
Вышел трейлер сериала «Двойка» с Джеймсами Франками
Джеймc Франко рассказал ЛГБТ-журналу о своей депрессии
Поиск по меткам
Американское киноБиография / Байопик
персоны
Джеймс ФранкоДэйв Франко

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Солдатов
3 декабря ушёл из жизни актёр Александр Солдатов.
Ханс Калдоя
1 декабря ушёл из жизни актёр Ханс Калдоя.
Эдуард Дмитриев
30 ноября ушёл из жизни режиссёр Эдуард Дмитриев.
Александр Дубович
29 ноября скончался актёр Александр Дубович.

День рождения >>

Наталья Архангельская
Даниил Белых
Сергей Бызгу
Григорий Гладий
Тыну Карк
Валерий Лысенков
Андрей Подошьян
Олег Протасов
Николай Симонов
Джефф Бриджес
Хорст Бухгольц
Жан-Пьер Дарруссен
Дина Дурбин
Тони Тодд
Мариса Томей
Жерар Филип
все родившиеся 4 декабря >>

Афиша кино >>

Жги!
драма
Россия, 2017
Чего хочет Джульетта
комедия
Франция, 2017
Эспен в королевстве троллей
приключения
Норвегия, 2017
Битва полов
биография, комедия, мелодрама, спортивный фильм
Великобритания, США, 2017
Вижу лишь тебя
боевик, драма, мелодрама, триллер
США, Таиланд, 2016
Вилла Капри
боевик, комедия
США, 2017
Гогита. Новая жизнь
социальная драма
Германия, Грузия, Россия, Украина, Хорватия, 2017
За пропастью во ржи
биография, драма
США, 2017
Костёр на ветру
драма
Россия, 2016
Очень плохие мамочки 2
комедия
Китай, США, 2017
По ту сторону надежды
драма, комедия
Германия, Финляндия, 2017
Счастливого дня смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью