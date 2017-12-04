Джеймс Франко сыграет автора «Щедрого дерева»

Джеймс Франко
воплотит образ известного детского писателя, поэта, музыканта и карикатуриста Шела Силверстайна
в биографической ленте «Мальчик по имени Шел»
.
Согласно Deadline, картина поведает зрителям о непростом жизненном пути создателя известной детской книги «Щедрое дерево»
и цикла поэм «Где кончается тротуар»
, которого не стало в 1999 году.
Сценарий пишут Крис Шейфер
и Пол Викнейр
на основе книги Лизы Рогак «Мальчик по имени Шел»
. Режиссёром картины заявлен сам Франко, а продюсерами числятся Дэйв Франко
, Винс Джоливетт
и Адриан Альперович
.
обсуждение >>